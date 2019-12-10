الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

وجد الكثير من بدائل السكر المتاحة في يومنا الحالي، واتخاذ القرار الصح أمر مهم بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.



وبشكل عام، تعمد بدائل السكر إلى تحلية الطعام والشراب مع توفير عدد أقل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات مقارنة بسكر المائدة. أما مرضى السكري فهم بحاجة للحد من الكربوهيدرات في النظام الغذائي للحفاظ على نسبة السكر في الدم (الغلوكوز) بمستويات تحت السيطرة.

وفيما يلي، خمس محليات طبيعية تعتبر بديلاً للسكر:

ستيفيا

واُشتق ستيفيا من نبات ستيفيا في أمريكا الجنوبية، ويوجد في المشروبات والحلويات والعلكة والمخبوزات والحلوى، واللبن الزبادي. ويفوق ستيفيا نسبة طعم حلاوة السكر بـ 300 مرة. ويمكن استخدام ستيفيا لدى مرضى السكري، وخصوصاً أنه لا يؤثر على مستويات السكر في الدم.

رحيق الصبار

ويُستخرج من نبتة الصبار، ويتضمن سعرات حرارية أكثر من سكر المائدة، وهو أمر نادر لبديل السكر. أما رحيق الصبار فهو عبارة عن شراب السكر المركز الذي يبدو وكأنه عسل. ويمكن استخدامه في تحلية المشروبات والمخبوزات.

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ويتمتع رحيق الصبار بنسبة حلاوة تفوق سكر المائدة بمرة ونصف.

زيت جوز الهند

واُشتق زيت جوز الهند من زهرة جوز الهند، ويسمى زيت جوز الهند أيضاً بسكر النخيل. وخلافاً لغيره من المحليات غير السكر، فإن زيت جوز الهند غني بالفيتامينات والمواد المغذية.

ولا يتمتع زيت جوز الهند بحلاوة السكر ذاتها، ولكن له طعم الكراميل.

العسل

ولا يتمتع العسل بنسبة الحلاوة ذاتها للسكر. ويحتوي العسل على كمية أكبر من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية مقارنة بالسكر.

الدبس

الدبس أو الرُب هو شراب مركّز داكن اللون مائل إلى اللون الأحمر وهو حلو المذاق. هناك عدة أنواع للدبس مثل دبس العنب، دبس التمر ودبس الخروب ويحصل عليهما من العنب، التمر أو الخروب أو الرمان.