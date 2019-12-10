هذا ما يحدث للإنسان بعد رش العطر خلف الأذن!

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

من أهم ما يبحث عنه ويهتم به الفرد منا هو الرائحة الطيبة حيث أنها دليل على أناقته وإهتمامه بنظافته الشخصية سواء كان رجل أو إمراة فالرائحة الجيدة تعطي إنطباعا جيدا عن المرء والرائحة السيئة تعطي إنطباعا سيئا للغاية ومن طرق تحسين مظهرنا هو وضع المعطر الخاص بنا بعد كل إستحمام وقبل خروجنا من المنزل سواء للتنزه أو للعمل



ولكن هل إنتبهت لنفسك وأنت تضع العطر الخاص بك ورأيت أين ترش العطر بالضبط ولماذا ؟

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إن إنتبهت وأنت تضع العطر الخاص بك ستجد نفسك ترش العطر خلف أذنك وقد تكون تقوم بذلك بدون أن تعلم ما هو السبب الذي يدفعك لفعل ذلك وما هو التفسير الطبي له وهل هو صحي أم لا.

في الحقيقة وضع العطر خلف الأذن ليس له أية أضرار على الصحة ولكن السر وراء وضع العطر بخلف الأذن بالذات هو أن تلك المنطقة تعد من أماكن النبضات في الإنسان وتكون فيها الدورة الدموية نشطة للغاية لذلك فإن تلك المنطقة بالذات دافئة بإستمرار ولذلك عند وضع العطر في تلك المنطقة فإن ذلك يعمل على إطالة وإنتشار رائحة العطر لمدة أطول.