- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا يعلمه الكثيرون عن الغدة الدرقية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
هل تعانين من مشكلة في الغدة الدرقية وتظنين بأنها السبب الرئيسي لعدم حدوث الحمل؟ هل مرّ عدّة أشهر على محاولتك الحمل ولكن لم تحصلي على أي نتيجة ايجابية؟ .
ما لا يعلمه الكثيرون هو أن وظيفة الغدة الدرقية تؤثر بشكل كبير على الخصوبة والحمل.
لذلك، يعتبر من المهم إجراء بعض الفحوصات للتأكد من صحة الغدة الدرقية لديك خصوصًا في حال كنت تنوين الحمل. لكن ما هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى معاناتك من هذه المشكلة؟
- التعرض للسموم البيئية.
- التعرض للضغط الكبير.
- معاناتك من نقص المواد الغذائية.
- معاناتك من اضطرابات المناعة الذاتية.
- التعرض للإلتهابات.
ففي حال معاناتك من الغدة الدرقية، لا يتم تخصيب البويضة وقد لا تكون عملية الإباضة لديك منتظمة بسبب معاناتك من ارتفاع نسبة البرولاكتين في الجسم.
تتعدد كثيرًا الأعراض التي يمكنك أن تعاني منها في حال كنت تعاني من الغدة الدرقية ومن بينها:
- الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.
- سقوط الشعر.
- المعاناة من الإمساك المزمن.
- ضعف عضلات الجسم.
- ضعف الشهية.
أما بالنسبة لطرق العلاج، فلا يجب عليك أن تتناولي أي دواء إلا تحت إشراف ورعاية الطبيب المعالج للتأكد من صحته ومن أنه مناسب لطبيعة جسمك.
كانت هذه تفاصيل خبر ما لا يعلمه الكثيرون عن الغدة الدرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.