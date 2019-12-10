شكرا لقرائتكم خبر عن هذه أبرز أسباب رعشة اليدين.. منها نقص فيتامين ب12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رعشة اليدين وارتجافها من الشكاوى الشائعة وتحدث فى الغالب عند الشعور بالغضب والقلق والتوتر، لكن عندما يحدث هذا دون أي سبب وفي كثير من الأحيان أكثر مما تريد، قد يكون الأمر مدعاة للقلق، خاصة وأن ارتعاش الأيدي يرتبط أيضًا بمرض الشلل الرعاش (نوع من اضطراب الأعصاب)، لكن هناك أسباب أخرى لارتجاف اليدين، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

اسباب رعشة اليدين

1- الحرمان من النوم

إن الحرمان من النوم لا يمكن أن يسبب لك الغضب والتهيج فحسب، بل يمكن أن يزيد أيضًا من اهتزاز جسمك أو رعشة اليدين، حيث أن النوم من سبع إلى ثماني ساعات ضروري لعقلك ليعمل بشكل صحيح وعندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة في الليل، يبدأ عقلك في التعطل وهو ما يؤثر على جسمك وأعصابك.

2- تستهلك الكثير من الكافيين

يمكن أن يؤثر الإفراط في تناول الكافيين أيضًا على الجهاز العصبي ويجعلك تشعر بالقلق، يحدث الشيء نفسه عندما تستهلك الكثير من الشاي ، الكافيين موجود أيضًا في بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

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3-الآثار الجانبية لبعض الأدوية

العديد من الأدوية يمكن أن تسبب ارتعاش أو اهتزاز اليدين، وهذه الأدوية تتداخل مع الجهاز العصبي المركزي والعضلات ومنها: مثبطات امتصاص الربو والصداع النصفي ومثبطات السيروتونين.

4- التدخين

يعتقد معظم الناس أن التدخين يمكن أن يقلل من مستويات التوتر لديهم، ولكنه قد يزيد من قلقك، حيث تحتوي السجائر على النيكوتين الذي يدخل مجرى الدم ويجعل قلبك ينبض بشكل أسرع، وهو ما يزيد من شعورك بالقلق ويسبب اهتزاز اليدين.

5-نظامك الغذائي يفتقر إلى فيتامين ب 12

يلعب فيتامين ب 12 دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي المركزي وهو ضروري لصنع الحمض النووي، لذلك إذا كنت لا تأكل اللحم أو البيض، فقد يكون مستوى B12 لديك أقل، وهذا يمكن أن يجعل يديك وساقيك تهتز.