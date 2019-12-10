شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية للكمون تجعله يتربع على عرش التوابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكمون عبارة عن توابل مصنوعة من بذور نبات سيمونيوم Cuminum، ويستخدم فى العديد من الأطباق ، وخاصة الأطعمة من مناطقها الأصلية في البحر المتوسط وجنوب غرب آسيا، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthLine".

وما هو أكثر من ذلك، منذ فترة طويلة يستخدم الكمون في الطب التقليدي، وقد أكدت الدراسات الحديثة أن بعض الفوائد الصحية المعروفة تقليديًا للكمون ، بما في ذلك تعزيز الهضم وتقليل العدوى التي تنقلها الأغذية.



كمون

وكشفت الأبحاث أيضًا عن بعض الفوائد الجديدة ، مثل تعزيز فقدان الوزن وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

وفى التقرير الحالى سوف نستعرض أهم 5 فوائد للكمون، وتشمل:

1. يعزز الهضم

الاستخدام التقليدي الأكثر شيوعًا للكمون هو عسر الهضم، وفي الواقع ، أكدت الأبحاث الحديثة أن الكمون قد يساعد في رفع مستوى الهضم الطبيعي، حيث يزيد من نشاط الإنزيمات الهضمية ، مما يحتمل أن يسرع عملية الهضم.

2. هو مصدر غني للحديد

بذور الكمون غنية بالحديد، حيث تحتوي ملعقة صغيرة واحدة من الكمون المطحون على 1.4 مجم من الحديد.

ويعد نقص الحديد أحد أكثر أوجه نقص المغذيات شيوعًا ، حيث يؤثر على ما يصل إلى 20٪ من سكان العالم وما يصل إلى 10 من كل 1000 شخص في أكثر الدول ثراءً.

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فوائد الكمون

3. يحتوي على المركبات النباتية المفيدة

يحتوي الكمون على الكثير من المركبات النباتية المرتبطة بفوائد صحية محتملة ، بما في ذلك التربين والفينول والفلافونويد والقلويدات.

وتعمل العديد من هذه المواد كمضادات للأكسدة ، وهي مواد كيميائية تقلل الأضرار التي تلحق بالجسم من الجذور الحرة المسببة للأمراض.

4. قد يساعد في مرض السكري

الكمون يساعد في علاج مرض السكري، حيث أظهرت إحدى الدراسات الإكلينيكية أن مكمل الكمون المركّز يحسن المؤشرات المبكرة لمرض السكري لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن ، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

يحتوي الكمون أيضًا على مكونات تقاوم بعض الآثار الطويلة الأجل لمرض السكري.

5. قد يحسن الكوليسترول في الدم

الكمون أيضا يحسن الكوليسترول في الدم، حيث أنه في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن تناول الكمون مرتين يوميًا لمدة ثمانية أسابيع ، يحفض معدل الدهون الثلاثية غير الصحية والكوليسترول الضار.