شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب صعوبة التركيز عديدة منها تغير الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعوبة التركيز من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الناس، حيث إن التعب والاجهاد النفسى قد يسبب مشاكل فى التركيز، كما توجد أسباب أخرى لصعوبة التركيز مثل: التغيرات الهرمونية أثناء الحمل وانقطاع الطمث، لكن عند وجود مشكلة مفرطة فى التركيز فقد تعانى من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) أو اضطراب الغدد الصماء، فى السطور التالية نتعرف على أبرز أسباب صعوبة التركيز.



اسباب صعوبة التركيز

اسباب صعوبة التركيز

صعوبة التركيز له أسباب عديدة، وفقاً لموقعى thoughtco وMedicine وبعض العوامل الأكثر شيوعًا هي غير مرضية ويمكن علاجها عن طريق إجراء تغييرات صغيرة في روتينك اليومى.

-التعب

التعب والإرهاق من الحرمان من النوم هو السبب الأكثر شيوعا لعدم القدرة على التركيز على موضوع واحد لفترة طويلة.

أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم ، وأن الحرمان من النوم له آثار جسدية وعاطفية ومعرفية خطيرة، الخطوة الأولى في محاولة حل مشكلة تركيزك هي إيجاد طريقة للحصول على 8 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.

-القلق

القلق يمكن أن يسبب صعوبة التركيز أيضاً، فإذا كان هناك أمراً يشعرك بالقلق أو يسبب لك الضغط النفسى، وهذا يحتاج إلى عزل مصدر القلق ومواجهته.

- الوقوع فى الحب

الوقوع فى الحب قد يسبب صعوبة التركيز، حيث تستمر فى التفكير فى شخص ما ولا تستطيع أن تخرجه من رأسك، ويمكنك تعيين قواعد حول الأفكار المسموح بها وغير المسموح بها أثناء وقت التركيز فى شئ تفعله.

-النظام الغذائي والكافيين

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بعض الدراسات قد ربطت بين اتباع نظام غذائي قليل الدسم وأعراض الاكتئاب الذى يمكن أن يؤثر على تركيزك.

الكافيين هو سبب محتمل آخر لصعوبة التركيز، حيث أن الإفراط فى استهلاك الكافيين يمكن أن يسبب الأرق ، والصداع ، والدوخة ، والعصبية. هذه الأعراض بالتأكيد تؤثر على تركيزك.

-الروتين

قد يسبب الروتين والملل صعوبة التركيز، وينبع الملل من فعل شيء يفتقر إلى المعنى والدافع أو الهدف، ركز على هدف صغير للساعة التالية وفكر في طريقة لمكافأة نفسك على بلوغ هذا الهدف.



اسباب صعوبة التركيز

اسباب أخرى صعوبة التركيز

-الشعور بالجوع.

-بعض الأدوية يكون من آثارها الجانبية صعوبة التركيز.

-التعب والإرهاق.

-قلة النوم أو عدم جودته.

-تغيرات فى الهرمونات بعد الدورة الشهرية أو سن اليأس.