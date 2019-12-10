هجوم 3 فتيات على طالبة بالضرب المبرح وتصويرها

في لحظات مرعبة قامت فتاتان مراهقتان بضرب تلميذة تبلغ من العمر 13 عامًا في وجهها، وسحلها على الأرض وركلها قبل أن يضحكن عليها أثناء مغادرتهن للمكان.تظهر اللقطات التي كشفت عنها صحيفة ميل أونلاين الطالبة «ليا سميث» وهي تحاول جاهدة تغطية رأسها في الوقت الذي أمطرت عليها الفتيات الضربات العنيفة والقاسية أثناء تجولها في الطريق.

كانت ليا طالبة الصف التاسع لازالت ترتدي زيها المدرسي وفق اللقطات المصورة خلال الهجوم الوحشي الذي شهده العديد من الشباب الآخرين في الشارع.انتشر الفيديو المروع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن صورته إحدى أعضاء العصابة الثالثة، وسرعان ما أثار ضجة واسعة في مدينة سوفولك بالقرب من سانت إدموندز.

وصفت ليا الطالبة في مدرسة سانت بنديكت الكاثوليكية، صدمتها بعد الهجوم الغير مبرر بينما كانت في طريقها إلى المنزل من المدرسة، قائلة "أنا غاضبة حقًا".. "أشعر بالحرج الشديد لما حدث".تحقق شرطة سوفولك في الواقعة، وقد أخبرت ليا وعائلتها أن البلطجية -اللواتي يبلغن من العمر 13 عامًا يذهبون إلى مدرسة مختلفة، ولديهم فقط "3 فرص" لتسليم أنفسهم.

أرسلت هؤلاء الفتيات تهديدات بالقتل إلى ليا، ثم ضربوها، وقد أخبرهم الضابط أنهم لا يستطيعون القبض عليهم بسبب عمرهم، وأضاف إنه يتعين عليهم إعطاء الفتيات 3 فرص لتسليم أنفسهم قبل أن يتمكنوا من إلقاء القبض عليهم.لكن والدة الفتاة حذرت قائلة "إذا لم يفعلوا شيئًا، فسوف أقوم بتسويتها بنفسي".

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