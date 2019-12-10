شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الحبهان اهمها الاجهاض وحصوات المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحبهان هو عشب وتستخدم البذور والزيت من البذور في صنع الدواء، ويحل مشاكل الهضم بما في ذلك حرقة في المعدة ، والتشنجات المعوية ومتلازمة القولون العصبي ، والإسهال ، والإمساك ، وشكاوى الكبد.

وفي الأطعمة ، يستخدم الحبهان كتوابل، كما أنه يستخدم في الصابون والكريمات والعطور.

كيف يعمل الحبهان ؟

يحتوي الحبهان على مواد كيميائية قد تعالج التشنجات المعوية وتقتل بعض البكتيريا وتقلل من التورم وتساعد الجهاز المناعي.

فوائد الحبهان

علاج ضغط الدم المرتفع.

الالتهاب الشعبي.

نزلات البرد والتهابات أخرى.

الإمساك.

السعال.

الصرع.

الغازات.

صداع الراس.

حرقة من المعدة.

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تشنجات معوية.

متلازمة القولون العصبي (IBS).

مشاكل في الكبد.

فقدان الشهية.

التهاب الفم والحنجرة.

مشاكل في المسالك البولية. • أضرار الحبهانالحبهان آمن بشكل آمن عند تناوله عن طريق الفم بكميات توجد عادة في الطعام، ويمكن أن يكون آمنًا عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات طبية ، أو عندما يتم التنفس بخار الزيت الخاص به، لكن الآثار الجانبية المحتملة للحبهان غير معروفة. • أضرار الحبهانالحبهان آمن بشكل آمن عند تناوله عن طريق الفم بكميات توجد عادة في الطعام، ويمكن أن يكون آمنًا عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات طبية ، أو عندما يتم التنفس بخار الزيت الخاص به، لكن الآثار الجانبية المحتملة للحبهان غير معروفة.

الاحتياطات الخاصة والتحذيرات:

الحمل والرضاعة الطبيعية:

الحبهان غير آمن على الأرجح عند تناوله عن طريق الفم بكميات طبية أثناء الحمل، وهناك قلق من أن تناول الحبهان بكميات أكبر من كميات الطعام قد يسبب الإجهاض.

ولا توجد معلومات موثوقة كافية حول سلامة تناول الحبهان بكميات طبية إذا كنت ترضعين طفلك، لذلك يجب البقاء على الجانب الآمن والتمسك كميات الطعام.

حصى المرارة:

لا تتناول الحبهان بكميات أكبر من تلك الموجودة عادة في الطعام إذا كان لديك حصى في المرارة، حيث يمكن أن تثير بذور الحبهان مغص المرارة (ألم تشنجي)