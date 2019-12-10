شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب ألم أسفل البطن وامتى لازم تروح للدكتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم البطن من أكثر الآلام المزعجة التى قد تعكر صفو حياتك، وقد يكون لها أسباب عديدة وليس سبباً واحداً نتعرف على أبرز أسباب ألم أسفل البطن ومتى يجب الذهاب لطبيب، وفقاَ لموقع "كلايفند كلينيك".

اسباب ألم أسفل البطن

هناك عدد من أسباب ألم أسفل البطن تشمل:



الم البطن

1-متلازمة القولون العصبي (IBS)

ويكون ألم القولون أسفل البطن، ولكن في بعض الأحيان في جميع أنحاء البطن مع أعراض أخرى تشمل:

-حساسية الامعاء مع الامساك.

-إسهال.

-انتفاخ.

-تشنجات.

ويعد القولون العصبي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام البطن ، ويحدث في كثير من الأحيان عند النساء.

2-الإمساك

عندما تكون حركات الأمعاء أقل من المعتاد أو يصعب تمرير البراز، يحدث ألم فى الجانب الأيسر السفلي من البطن، وأحيانًا في منتصف البطن، مع أعراض أخرى مثل: الانتفاخ والتشنجات.

3-التهاب الزائدة الدودية

والزائدة هى أنبوب رقيق يقع على الجانب الأيمن السفلي من بطنك، ويبدأ الألم في منطقة زر البطن وينتقل إلى أسفل اليمين، مع أعراض أخرى:

-الغثيان.

-القيء.

-الحمى.

-الإسهال أو الإمساك.

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الم البطن

4- التهاب الرتج

هو التهاب الحقائب في القولون، والتي تسمى "رتج"، ويسبب ألم فى الجانب الأيسر السفلي من البطن، ولكن يمكن أن يكون في أي مكان في البطن مع أعراض أخرى:

-الغثيان.

-القيء.

-الحمى.

5-التهاب المسالك البولية (UTI)

عدوى في المسالك البولية ، والتي تشمل مجرى البول والكلى والمثانة، ويكون الألم فى الحوض أو المثانة في البطن، مع أعراض أخرى:

-ألم عند التبول.

-ضغط الحوض.

-تحتاج إلى التبول في كثير من الأحيان أو على وجه السرعة.

-تغير لون ورائحة البول.

6- أسباب أخرى لآلام البطن

-بعض الأمراض الوعائية: الحالات التي لا تحصل فيها الأمعاء على كمية كافية من الدم يمكن أن تسبب الألم والتشنجات مثل: التهاب القولون الإقفاري"، هذا عادة ما يسبب التشنج من الجانب الأيسر والنزيف.

- أمراض النساء: تمزق كيسات المبيض ، أو حدوث حمل خارج الرحم يمكن أن تسبب جميعها آلام أسفل البطن.

-الفتاق: يمكن أن يؤدي الفتق الموجود في الفخذ إلى ألم أسفل البطن وعدم الراحة.

-الأورام: الأشخاص الذين لديهم أورام في الأمعاء الغليظة قد يعانون من آلام في المعدة وتغيير في نمط الأمعاء لديهم.

نظرًا لأن بعض آلام البطن مزمنة وتختلف من شخص لآخر، فإذا كان هناك تغيير كبير أو تفاقم لأعراض ألم البطن المزمنة ابحث عن نصيحة الطبيب.