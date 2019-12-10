فيديوجراف.. حصاد النسخة الـ24 من كأس الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهى منتخب البحرين مغامرته في بطولة كأس الخليج رقم 24 بنجاح، بعدما توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد محاولات مستمرة امتدت إلى 49 عاما، منذ انطلاق النسخة الأولى للبطولة على أرضه عام 1970.
وشهدت البطولة أداء قويا ومميزا من المنتخبات الـ8 المشاركة بها، أسفر عن تسجيل 45 هدفا خلال 15 مباراة، بمعدل 3 أهداف للمباراة الواحدة، مما يعد دليلا على قوة تلك النسخة.
وودع منتخب عمان حامل اللقب البطولة من الدور الأول بعدما حل ثالثا في مجموعته بفارق الأهداف خلف منتخب البحرين الوصيف ونقطتين خلف السعودية المتصدر.
واستمرت عقدة المنتخب السعودي مع المباريات النهائية للبطولة خلال جميع النسخ التي أقيمت بنظام المجموعتين وتمكن فيها "الأخضر" من الوصول للدور النهائي.
وكان نهائي خليجي 24 هو النهائي الخامس الذي يخسره الأخضر السعودي خلال النسخ التي أقيمت بنظام المجموعتين، حيث فشل في التتويج بأي لقب وصل فيه للنهائي في هذا النظام.
وكان منتخب العراق الأقوى دفاعا بتلقيه 3 أهداف طوال البطولة التي ودعها من قبل النهائي، بينما كان منتخب اليمن الأضعف دفاعا وهجوما في البطولة، حيث إنه لم يسجل أي هدف فيما تلقت شباكه 9 أهداف، كما أصبح المنتخب الوحيد الذي شارك في البطولة عبر تاريخها ولم يتمكن من التتويج بها.
يذكر أن منتخب البحرين بات سابع متوج بلقب كأس الخليج، فيما فشل الأخضر السعودي في استعادة لقبه المفقود منذ 16 عاما، حيث كان آخر تتويج له في "خليجي 16" عام 2003 والتي أقيمت بالكويت.
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