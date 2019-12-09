تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميلك شيك كوكتيل الفواكة

المقادير 2 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

2 x عدد موز

1 ½ x كوب حليب كامل الدسم

1 x كوب فراولة (مقطع شرائح)

1 x كوب ايس كريم (فانيليا)

½ x كوب عصير (رمان مصفى) الطريقه: في الخلاط نضع عصير الرمان والموز والفراولة ونخفق جيدا.

نضيف اللبن والايس كريم ونواصل الخفق.

نسكب الميلك شيك في كاسات التقديم ويزين بشرائح الفراولة والموز. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بان كيك بالموز وزبدة الفول السوداني تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تارت بالفراولة والكريمة

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