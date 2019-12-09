شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تجعل الموز مفيدا لمرضى السكر.. يحتوى على الألياف والفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الأفراد المصابون بالسكري إلى الوعي بالكثير من الفواكه، والمواد الغذائية التي يستهلكونها من السكر، لأنها قد تزيد من مستوى الجلوكوز في الجسم، يعتبر الموز أحد الفواكه المغذية التي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن إلى جانب البروتينات ومضادات الأكسدة، وهى مصدر جيد للكربوهيدرات الصحية وتعوض عن وجبة خفيفة لذيذة ومليئة بالطاقة.

وقال موقع" boldsky "، إن الموز الناضج حلو المذاق، مما يجعل مريض السكر يفكر غالبًا سواء كان مفيدًا لصحته أم لا، لمسح هذا الشك، تعرف العلاقة بين الموز والسكري وفقًا للدراسة، تساعد الألياف الموجودة في الموز الخام على تقليل نسبة السكر في الدم، والتي بدورها تمنع أو تعالج مرض السكري (النوع 2)، كما أنه يساعد في تحسين أمراض الجهاز الهضمي، ويساعد في التخلص من الوزن، ويتعامل مع مضاعفات الكلى والكبد، ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية والعديد من الأمراض المزمنة الأخرى، أيضا، يحتوي الموز على مواد تمنع الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم بعد تناوله، عندما يستهلك الشخص الكربوهيدرات، يتم تحويله إلى جلوكوز عن طريق الإنسولين الناتج عن البنكرياس، والذي يتم تحويله لاحقًا إلى طاقة، في مرض السكري.

بسبب مقاومة الجسم للأنسولين، يرتفع مستوى الجلوكوز بسبب عجز الجسم عن تحويله إلى مصدر للطاقة، لهذا السبب يجب على مرضى السكر الحد من تناول الكربوهيدرات لإدارة الحالة، توضح النقطة السالفة الذكر أنه ليس الموز هو السبب في زيادة أو نقصان الجلوكوز في الجسم، ولكن إجمالي تناول الكربوهيدرات، إذا أخذ مريض السكري موزة صغيرة فيمكنه إدارة عدد السعرات الحرارية عن طريق تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الأخرى، وبهذه الطريقة، سيتمكن المصاب بالسكري من الحصول على فوائد غذائية من الموز، على سبيل المثال، الكربوهيدرات أمر حيوي للحفاظ على الأداء الطبيعي للجسم، لذلك لا يمكن منعه تمامًا من النظام الغذائي.

وقال موقع boldsky يعتبر الموز آمنًا لمرضى السكر، طالما أنهم يأخذون كميات محدودة نظرًا لحالتهم الصحية.

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كيف يكون الموز مفيد لمرضى السكر؟ الموز آمن لمرض السكري للأسباب التالية: أولا: الألياف..

الألياف الغذائية في الموز تبطئ امتصاص الجسم للكربوهيدرات، مما يؤدي بدوره إلى إبطاء عملية الهضم، هذا يمنع الارتفاع المفاجئ للجلوكوز في الدم، وبالتالي إدارة حالات مرض السكري.

ثانيا: النشا المقاوم..

تساعد كمية النشا المقاومة في الموز الخام على تحسين حساسية الإنسولين، وإدارة ارتفاع نسبة الجلوكوز بعد الوجبة، إنه نوع من النشا الذي يعمل على تحسين حالة نسبة السكر في الدم في الجسم ولا يتحلل بسهولة، وبالتالي يمنع الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر في الدم.

ثالثا: فيتامين ب 6..

الاعتلال العصبي السكري هو حالة تتضرر فيها الأعصاب بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، هذا النوع من مرض السكري قد يؤدي إلى نقص فيتامين B6، بما أن الموز يحتوي على فيتامين B6، فهو فعال في علاج الاعتلال العصبي السكري.

كيف تأكل الموز إذا كنت مصابًا بمرض السكري..

اختر الموز الصغير للحد من محتوى الكربوهيدرات، حتى لو كنت تأكل موزًا متوسط ​​الحجم، فاختر نظامًا غذائيًا يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم مثل الكرز، والجريب فروت، وأكل القليل من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل البيض والسمك، إذا كنت تحب الموز، فتناول شرائح قليلة عدة مرات في اليوم، يمكن للمرء حتى رش القرفة على شرائح الموز وتناولها، في حالة إذا كان لديك موز مع الحلوى، قم بإدارة السعرات الحرارية بتناول كمية أقل من الوجبة التالية.