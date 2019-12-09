شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الكوليسترول أحد عوامل الخطر لأمراض القلب والسكتة الدماغية.. افحصه مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة " Time "، من المعروف أن ارتفاع الكوليسترول هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، لأنه يمكن أن يساهم فى تراكم البلاك فى الشرايين، ولكن على الرغم من أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة توصى بإجراء اختبارات منتظمة للكوليسترول ابتداء من سن العشرين، إلا أن الكثير من الأمريكيين لا يهتمون بفحص الكولسترول مبكرا.

وأشارت دراسة جديدة نشرت فى مجلة لانسيت إلى أن سببًا إضافيًا لعدم تأجيل فحص الكوليسترول وعلاجه، هو أن مستويات الدم المرتفعة من الكولسترول "الضار" ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما فى ذلك السكتة الدماغية، وأمراض القلب.

قام الباحثون بجمع بيانات من 38 دراسة أجريت فى أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأستراليا، تضم حوالى 400 ألف شخص بدون أمراض القلب والأوعية الدموية، وكان ثلثهم أقل من 45 عامًا، فى بداية كل دراسة، تم قياس مستويات الكوليسترول لدى المشاركين، وأجابوا أسئلة حول تاريخهم الطبى، ونمط حياتهم، والتركيبة السكانية، خلال فترة متابعة تصل إلى 43 عامًا، أصيب ما يقرب من 55 ألف من المشاركين فى الدراسة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

استخدم الباحثون تلك المعلومات لإيجاد صلة بين مستويات الكوليسترول فى الأساس، ومشكلات القلب اللاحقة، ولإنشاء نموذج للتنبؤ بخطر الإصابة بمشاكل القلب بناءً على الجنس والعمر وعوامل الخطر الشائعة، بما فى ذلك التدخين، وضغط الدم، و"مؤشر كتلة الجسم "، وتشخيص مرض السكرى وأنظمة الدواء.

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فحص الكولسترول مبكرا

يقول أحد مؤلفين الدراسة في بيان لهم، إن أحد التفسيرات هو أن البالغين الأصغر سناً الذين لديهم بالفعل نسبة عالية من الكوليسترول في الدم، يمكن أن يتوقعوا أن يتراكم الضرر على مدى فترة زمنية أطول، في حين أن البالغين الأكبر سنًا قد طوروا المشكلة في وقت لاحق، وكان لديهم وقت أقل لذلك التقدم للوصول إلى المستويات الحرجة.



السكتة الدماغية

وقالت المجلة، إنه من الممكن أيضًا أن يكون كبار السن الذين استوفوا المعايير الأولية للدراسة لعدم إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية في صحة أفضل من أقرانهم بشكل عام.

تؤكد الدراسة على أهمية خفض الكوليسترول المرتفع في وقت مبكر، ومن الناحية المثالية، منعه في المقام الأول، يقدر مؤلفو الدراسة أن رجلاً أصغر من 45 عامًا يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، حيث يمكن أن يخفض فرصته في الإصابة بمشاكل قلبية متأخرة من 29% إلى 6%، في حين أن احتمال إصابة المرأة الشابة قد ينخفض ​​من 16% إلى 4%.

يمكن للأطباء أن يصفوا الأدوية لخفض الكوليسترول في الدم، لكن يمكن أن تحدث خيارات نمط الحياة فرقًا كبيرًا أيضًا، النظام الغذائي هو من بين أهم التدخلات.



امراض القلب

وقالت المجلة، هناك نقاش حول ما إذا كانت الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول الغذائي، مثل البيض، ترفع بالفعل نسبة الكوليسترول في الدم، لم تعد الإرشادات الغذائية الفيدرالية في الولايات المتحدة تحدد سقف الكوليسترول بشكل صريح، لكنهم ما زالوا يوصون بالحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، مثل اللحوم الدهنية، ومنتجات الألبان الغنية بالدهون، لأسباب صحية متنوعة.

وأشارت المجلة إلى أنه بدلاً من ذلك، يجب أن يأكل الناس الكثير من المنتجات، والحبوب الكاملة والدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في الأسماك والأفوكادو، كما تساعد ممارسة الرياضة بانتظام، وتخفيف التوتر، والحصول على الكثير من النوم وتجنب التدخين في الحفاظ على مستوى الكولسترول.