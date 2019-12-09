صحة ورشاقة

نصائح لمواجهة البُحة.. وما هي أسبابها؟

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمواجهة البُحة.. وما هي أسبابها؟ والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019

أشارت مجلة "الصيدليات الحديثة" الألمانية إلى أن البحة، التي تظهر عرضاً مصاحباً لنزلات البرد، تفرض تجنب الهمس والتقليل من الكلام والإكثار من تناول السوائل.

 

Advertisements

 

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن سبب البحة تورم الأحبال الصوتية، التي لا تهتز بسهولة، فيصدر الصوت بشكل أعمق، وأفضل علاج لهذه الحالات هو الامتناع عن الكلام، كما أن الهمس يمكن أن يضر بالأحبال الصوتية، المشدودة بصورة غير طبيعية والمعرضة للإجهاد بشدة، علاوة على أن النحنحة تضر بالأحبال الصوتية أيضاً، ولذلك من الأفضل في مثل هذه الحالات السعال بطريقة صحيحة.

 

وتعمل السوائل على استعادة الأحبال الصوتية لوضعها الطبيعي ووظيفتها، خاصةً الشاي الدافئ أو تناول أقراص الاستحلاب، مع تجنب الأنواع المحتوية على المنثول، والأوكالبتوس، لأن الزيوت العطرية تتسبب في جفاف الأغشية المخاطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لمواجهة البُحة.. وما هي أسبابها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا