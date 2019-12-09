بايرن ميونيخ "السابع" وتألق بنسبعيني.. أبرز مشاهد جولة البوندسليجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، الأحد، على فعاليات الجولة الـ14 من منافسات الدوري الألماني "بوندسليجا"، والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة كان أبرزها سقوط حامل اللقب بايرن ميونيخ في فخ الهزيمة أمام المتصدر بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 1-2.

وجاءت الخسارة لتسقط البايرن إلى المركز السابع، بفارق 7 نقاط عن المتصدر، وشهد اللقاء مواصلة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري صيامه عن التهديف.

وشهدت الجولة تسجيل 26 هدفاً، حيث كان بروسيا دورتموند هو الأفضل هجومياً بفوز ساحق 5-0 على فورتونا دوسلدورف.

وحقق باير ليفركوزن أول انتصار بملعبه على شالكه منذ 2014 بعد خسارتين وتعادلين.

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وأصبح كلاوديو بيتزارو مهاجم فيردر بريمن أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يواجه 38 خصما مختلفا في مسيرته بالمسابقة.

وشهدت الجولة بطاقة حمراء وحيدة كانت لخافي مارتينيز مدافع البايرن في خسارة فريقه ضد جلادباخ، حصل من خلالها الأخير على ركلة الجزاء خسر بها البافاري.

وواصل الجزائري رامي بنسبعيني رقمه القياسي مع جلادباخ بالفوز في جميع مبارياته منذ قدومه إلى الفريق هذا الصيف، بواقع 5 انتصارات خلال 5 مباريات.

"العين الرياضية" تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على أبرز الحقائق عن الجولة 14.