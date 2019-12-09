سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنوك المصرية الحكومية، لكنه سجل ارتفاعات ملحوظة في بعض البنوك الخاصة، بينما استقر متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.



ورغم هيمنة سعر 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع على العملة الخضراء في 7 بنوك، إلا أن 3 بنوك أخرى قامت برفع الدولار إلى مستويات لم يشهدها السوق المصري منذ نحو شهرين.

ورفع البنك الأهلي اليوناني سعر الدولار 17 قرشا كاملة مقارنة بسعر صباح أمس الأحد، في حين رفع البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار قرشين ورفع بنك مصر إيران قرشا واحدا.

والدولار كان قد انخفض مقابل الجنيه المصري، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 13 قرشا كاملة ليسجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع في نهاية الشهر مقارنة بسعر 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع في بداية أكتوبر/تشرين الأول.

ثم واصل سعر الدولار موجة الهبوط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 4 قروش أخرى.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي اليوناني الذي رفع سعر العملة الخضراء 17 قرشا إلى 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، مقارنة بسعر 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع أمس.

كذلك رفع البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار قرشين إلى 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

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ورفع بنك مصر إيران سعر الدولار قرشا واحدا إلى 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

وسجلت شاشات البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، أقل سعر للدولار عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه على شاشات 3 بنوك أخرى؛ هي مصر والعربي الأفريقي والإسكندرية.

السعر المهيمن للدولار في مصر

وهيمن سعر 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع على الدولار في 7 بنوك؛ هي البركة وقناة السويس والمصرف المتحد والشركة المصرفية العربية الدولية "سايب" وعودة والمصري الخليجي وكريدي أجريكول.

6 أسعار مختلفة للدولار في مصر

وسجل الدولار سعرا سادسا مختلفا لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) وبنك بلوم عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

وبهذا تصبح هناك 6 أسعار مختلفة للدولار في مصر، ويتراوح الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 17 قرشا في الشراء والبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.75 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 21.06 جنيه للشراء و21.25 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.66 جنيه للشراء مقابل 53.25 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.