تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية طبقات الحليب والفراولة

المقادير

250 x جرام فراولة (مقطعة مكعبات)

3 x كوب حليب كامل الدسم

2 x معلقة كبيرة نشا

1 ½ x معلقة كبيرة نشا

1 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة)

½ x كوب سكر

0.33 x كوب سكر

¼ x كوب ماء

الطريقه:

نقوم بأخذ ربع كوب حليب ونذوب فيه نشا الذرة.

نرفع بقية الحليب مع السكر على النار.

قبل وصول الحليب لمرحلة الغليان نضيف الفانيلا وخليط النشا ونقلب جيدا.

يصب الخليط في كاسات التقديم على أن نملأ ثلثي الكأس فقط ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

في هذه الأثناء نقوم بعصر الفراولة جيدا مع القليل من الماء ثم نقوم بتصفيتها.

نرفع الفراولة على نار متوسطة ونضيف السكر مع التقليب المستمر.

نذوب النشا في ربع كوب ماء ونضيفه لخليط الفراولة مع التقليب.

عندما يتماسك الخليط نرفعه من على النار ونصب الخليط على مهلبية الحليب في ثلث الكأس المتبقي.

نحفظ المزيج في الثلاجة ويزين بالمكسرات او بشرائح الفراولة عند التقديم.

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