تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسترد الموز

المقادير

4 x عدد صفار بيضة

2 x عدد موز (مهروسة)

2 x معلقة كبيرة نشا

2 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة كبيرة شوفان (سائلة)

¾ x كوب سكر

الطريقه:

في وعاء نخلط السكر مع صفار البيض ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يصبح الخليط كريمي.

نضيف النشا ونواصل التقليب جيدا.

نرفع الحليب على النار وقبل ان يصل الى مرحلة الغليان نرفعة من على النار.

نضع ربع المقدار على خليط البيض والنشا ونقلب بسرعة عالية بالمضرب اليدوي ثم نعيد خليط البيض الى بقية مقدار الحليب في الكسرولة.

نضيف الموز المهروس الى خليط الحليب والبيض، ونخفق جيدا جدا، ثم نرفع الخليط على النار ونقلب بسرعة حتى يثقل القوام ويصبح كثيف.

نرفع المزيج من على النار ونضيف الفانيلا في هذه المرحلة، لا تضيفي الفانيلا قبل هذه المرحلة حتى لا يذهب طعمها.

نضع الكاسترد في وعاء، ثم نضع معلقة الزبدة ونقلب جيدا، ونغطي سطح الكاسترد بنايلون غذائي مباشرة حتى لا تتكون قشرة عالسطح.

نضع الكاسترد في الثلاجة لمدة ساعة، ثم يصب في كاسات التقديم ويزين الكاسترد بالموز.

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