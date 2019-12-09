تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الموز

المقادير 2 x معلقة كبيرة كريمة خفق

1 x معلقة كبيرة شيكولاتة (مبشورة)

1 x عدد موز

1 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x معلقة كبيرة زبدة الفول السودانى

¾ x كوب حليب كامل الدسم

1 x عدد جزر (مبشورة)

¼ x كوب ثلج (مجروش) الطريقه: نضع جميع المكونات فى الخلاط ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

نصب السموثى فى كأس التقديم ويزين بكريمة الخفق وشيكولاتة مبشورة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة الشيكولاتة الفرنسية الشهية تعرفي على فوائد ماسك العسل والليمون وأضراره

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