شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 10 أطعمة تخفف آلام الحلق وتشعرك بالشبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع FoodEatSafe: "إذا شعرت أنك تحاول ابتلاع الطعام بصعوبة فمن الواضح أنك مصاب بالتهاب في الحلق، وبدلا من الشعور بالألم عند تناول البسكويت والخبز الجاف، الذي يزيد من تفاقم المشكلة، لماذا لا تتناول الطعام الناعم والمريح بدلاً من ذلك؟".



أطعمة لمرضى التهاب الحلق

وهناك الكثير من خيارات الطعام في السوق لتخفيف الألم والانزعاج من آلام الحلق حسب موقع FoodEatSafe نرصدها فى التقرير التالى:



اللبن

يساعدك الحليب فى الحفاظ على رطوبة الحلق وتقليل التهاباته فى نفس الوقت.



الشوفان

الشوفان هو طعام الإفطار، ولكن عندما يكون لديك التهاب في الحلق فإنه من الممكن جعله وجبة الإفطار والغداء والعشاء، سيشعرك الشوفان الدافئ والناعم بالراحة فى الحلق.





حلويات الالبان

تعد حلويات الألبان ذات قاعدة الجيلاتين خيارا ممتازا للتخلص من حرقة الحلق، فهى وصفة مثالية لتخفيف آلام الحلق.



الزبادى

الزبادي الطبيعي أو مع قطع الفاكهة، أو حتى النكهات مثل الشيكولاتة، والموز، والكراميل، غير الدهنية ترطب الحلق وتقلل التهاباته.

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البطاطس المهروسة

تناول البطاطس المهروسة أفضل من البطاطس المقلية، ومن السهل تحضيرها لتناولها فى الإفطار والغداء والعشاء.



الشوربة

الشوربة عادة ما تكون مفيدة طبقًا لقائمة الشتاء، ولكن فى حالة وجود التهاب في الحلق فيمكن أن تصبح طعامك اليومي طالما كنت بحاجة إليها، فالشوربة مع الكثير من الخضراوات توفر لجسمك الفيتامينات والمعادن اللازمة لتحسين حالتك.



البيض المخفوق

البيض المخفوق مفيد لتخفيف آلام الحلق، بجانب فوائده الكثيرة، حيث تحتوى بيضة واحدة على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن مثل A و B، وكذلك الزنك والبروتين والدهون الصحية.



العصائر

تعتبر العصائر طريقة رائعة للتأكد من أن جسمك لا يعانى من نقص الفيتامينات نتيجة التهاب الحلق.



خل التفاح

خل التفاح غير حمضى لذلك لن يحرق حلقك، ولكن تأكد من إضافته إلى الماء أو الشاي أو العسل. أفضل طريقة لشرب خل التفاح هو ملعقة كبيرة من منه، وملعقتان كبيرتان من العسل، وكوب من الماء الدافئ.



شوربة العظام

فوائد إدراج شوربة العظام إلى نظامك الغذائي هائلة، وليس فقط عندما يكون لديك التهاب فى الحلق، ويمكن أن تساعد شوربة العظام في الالتهاب، والشعور بالشبع، والشعور بالدفء، وتخفيف أمراض الجهاز الهضمي، والمساعدة في منع الإصابة بالعدوى.