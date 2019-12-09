تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكفتة المحمرة

المقادير 5 x عدد فص ثوم مهروس

3 x عدد بصلة (مقطعة)

3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x كوب زيت قلي

1 x كيلو لحمة مفرومة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الذوق)

1 x حزمة حزمة بقدونس (مقطعة)

1 x كوب مرق اللحم (مخفف)

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الذوق) الطريقة: تخلط جميع المكونات معا وتشكل على شكل الكفتة

نضع زيت القلي في الطاسة ثم نضع الكفتة و تحمر على جميع الجوانب

تخفض درجة الحرارة و يستمر في الطهي بحيث تكون الكفتة غير مغطاه لمدة 10 دقائق او حتى تنضج الكفتة تماما Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد ومقادير "صينية لحمة مفرومة بالفريك - صينية لحمة مفرومة بالخضار" تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الكمون

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