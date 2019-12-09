تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسقعة بالبشاميل

المقادير

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x معلقة كبيرة دبس الرمان

2 x كيلو باذنجان اسود كبير (لمقطع شرائح)

2 x كوب لبن كامل الدسم

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x رشة بهارات لحمة

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x رشة كزبرة جافة مطحونة

1 x رشة بابريكا

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد فلفل أصفر حلو (مقطع)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x كوب جبنة شيدر

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو

½ x كيلو لحمة مفرومة

الطريقه:

ترص شرائح الباذنجان فى صينية بعد أن تدهن بالزيت بواسطة الفرشاة وترص كل شريحة بجانب الاخرى.

نضع صينية الباذنجان فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تشوى ويحمر لونها.

فى طاسة على النار نضع معلقة من الزيت ونضع اللحم المفروم ونقلب حتى يتغير لونها.

ثم نضيف البصل والثوم والفلفل الالوان وصلصة الطماطم ودبس الرمان ويتبل بالملح والفلفل وجميع البهارات ونقلب وتترك على النار حتى تنضج وينشف منها الماء تماما.

فى وعاء نضع الزبد مع الدقيق ونقلب جيدا ثم نضيف اللبن تدريجيا مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام متماسك .ويتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

فى صينينة نرص نصف شرائح الباذنجان المجهزة من قبل ثم نضع اللحم المفروم ثم القليل من صوص البشاميل ثم نرص باقى الباذنجان ثم فوقة نضع باقى البشاميل.

ثم ينثر فوق البشاميل الجبن .و نضعها فى فرن عند درجة حرارة 180 حتى يحمر لونها, تقدم مع ارز أبيض.. بالهنا والشفا

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