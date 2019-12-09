تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شيش الدجاج المشوي

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x معلقة كبيرة خل

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة زعتر

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع مكعبات)

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x كيلو صدور دجاج مخلية

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x عدد بصلة (مقطع مكعبات)

0.33 x كوب عصير (تفاح) الطريقه: هنخلط جميع المكونات و نقوم بتتبيل الدجاج بها و نسيبها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات والأفضل 6 ساعات.

و بعد كده هنضع قطع الدجاج في أعواد خشبية مع البصل والفلفل المقطع مكعبات.

بعدين نسخن الشواية الشواية و ندهنها بالزيت و نضع عليها الأعواد الخشبية إلى أن تتحمر من الجهتين. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالخضار والصويا صوص طريقة إعداد وتحضير برياني السمك بألذ البهارات

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