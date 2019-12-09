تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك بورى بالبطاطس والجزر

المقادير

4 x عدد سمكة كاملة (بورى مفتوح ومنظف)

4 x عدد عيدان كرفس (مقطع)

3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x عدد بطاطس

2 x عدد جزر (حلقات)

2 x عدد فلفل أخضر حلو (حلقات)

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة (حلقات)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقه:

تقطع البطاطس حلقات وتحمر في الزيت .

يتم مزج البصل مع الكرفس المقطع ويتبل بالملح والفلفل والليمون ( عدد 4 أو 5 ليمونات ).

ويتم حشو السمك بنصف الخليط والباقي يوضع في صينية الطهي ثم يوضع فوقها السمك.

ويجمل الوجه بشرائح الفلفل الالوان ويرش الوجه بزيت الذرة ويغطى بورق الألومنيوم.

ويوضع في الفرن في الوسط على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة ثم يكشف الوجه لمدة 5 دقائق.

وتخرج من الفرن وتقدم مع أرز بالبصل وسلاطة وبالهناء والشفاء.

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