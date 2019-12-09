تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة تركى

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة صنوبر

2 x معلقة كبيرة دهن ضانى (مفروم ناعم)

2 x معلقة كبيرة سمن

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x عدد لبابة عيش (لرغيف واحد)

1 x كيلو لحمة مفرومة

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة بابريكا

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x رشة قرفة

½ x كوب عصير (بصل) الطريقه: فى وعاء عميق نضع اللحم والدهن ولبابة العيش والبصل والثوم والملح والبهارات ونخلط جيدا.

نبلل أيدينا بماء البصل ونعمل على تشكيل خليط اللحم لكرات متوسطة الحجم.

نعمل على تجويف كرات اللحم من المنتصف ونحشيها بالصنوبر ثم تغلق ثانيا.

تغطى وتترك فى الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

فى وعاء على النار نضع السمن والزيت ونعمل على قلى كرات الكفتة من جميع الجهات.

تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية ثم ترص فى طبق التقديم تقدم مع سلطة طحينة وسلطة بابا غنوج بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد ومقادير "صينية لحمة مفرومة بالارز" طريقة إعداد وتحضير تتبيلة الزبادي والبابريكا

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