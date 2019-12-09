تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا مكسيكية بالجبنة

المقادير

4 x معلقة كبيرة زبدة

3 x كوب ماء (دافي)

2 x كوب دقيق (منخول)

2 x كوب جبنة شيدر (قطع)

2 x كوب زيتون اسود (شرائح)

2 x كوب طماطم (مقطعة)

2 x كوب خس (مقطع)

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x كوب مشروم (شرائح)

1 x كوب جبنة شيدر (مفرومين)

1 x عدد قرن فلفل حامى (حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة خميرة

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x عدد فلفل أخضر حلو

1 x كوب صلصة طماطم

الطريقه:

نذوب الخميرة والسكر في ماء دافيء وتترك حتى تخمر، ثم نقوم بخلط الدقيق والزيدة والملح ونقوم بالفرك حتى تذوب الذبدة في الدقيق ونقوم بخلطها بالخمير المذابة في الماء حتى تتكون العجينة، وتترك لتخمر مدة ساعه إلا ربع في مكان دافيء.

نسخن الفرن ونحضر صينية البيتزا وندهنها بالزيت، ونخلط الصلصة بالمشروم والفلفل الحلو والحامي ونحضر العجينة ونفردها جيداً ونرفع حرف العجينة لفوق ونسكب الصلصلة ونرشها بالجبنة الشيدر ونغلق الحواف، ثم نقوم بعمل فتحات بسيطة بالسكينة، ونقوم برش باقي الجبنة الشيدر من الخارج.

ندخلها في الفرن لمدة نصف ساعة، ونخلط الخس والزيتون والجبنة والطماطم، ثم نخرجها من الفرن والصينية ونضع الخضروات عليها، ثم تقدم.

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