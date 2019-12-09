تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالجبنة الشيدر

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x كوب جبنة شيدر (مبشورة)

1 x كوب جبنة شيدر (مكعبات)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كيلو مكرونة (مسلوقة)

1 x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة نشا

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب كريمة لبّاني

¼ x كوب زيتون (مخلي) الطريقة: هنسيح الزبدة مع قليل من الفلفل الأسود ثم نضع المكرونة ونشوحها ثم نضيف لها الثوم ثم الصلصة .

هنخلط اللبن والكريمة والنشا ونضيفهم للمكرونة وبعدين نضيف الجبنة الشيدر المبشورة .

هنسيبها على النار حتى نحصل على قوام متماسك .

هنضيف مكعبات الجبنة و نزينها بالزيتون و تقدم ساخنة . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم مع الكيل والفاصوليا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شكشوكة بالجبن الأبيض والزيتون للفطور

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