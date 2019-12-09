تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حواوشى بالجبنة

المقادير

4 x عدد بصلة

4 x عدد رغيف عيش بلدى (كبير ومقطع أنصاف)

2 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كيلو لحمة مفرومة

1 x معلقة كبيرة صويا صوص

1 x كوب جبنة (مشكل شيدر و موزريلا و جودة)

1 x عدد فص ثوم

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أصفر حلو (مقطع صغير جدا)

1 x معلقة كبيرة دبس الرمان

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع صغير جدا)

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة سماق

1 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

1 x رشة فلفل حامي مطحون (أو حسب الرغبة)

الخطوات

في طاسة يشوح البصل ثم الثوم لمدة دقيقة.

نضيف الفلفل الألوان علي البصل والثوم.

نطفئ النار ثم نترك الخضراوات لتبرد قليلًا.

نضيف كل ما سبق على اللحمة المفرومة النيئة ثم نضيف الملح والفلفل والبهار والسماق والزعتر والليمون ودبس الرمان ونقلبهم جيدا لتصبح اللحمة شبه ناعمة.

نقسم اللحمة إلى 8 كرات متساوية.

نحضر أنصاف الأرغفة وندهنها من الداخل بزيت الزيتون ونوزع كل كرة داخل نصف الرغيف.

نغلف الأرغفة بألومنيوم الفرن وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد النضج نوزع الجبن في داخل كل نصف رغيف ثم نعيده للفرن لمدة 10 دقائق أو أقل دون غطاء.

يقدم ساخنًا مع سلطة خضراء وبالهنا والشفا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

طريقة إعداد ومقادير "صينية لحمة مفرومة بالارز"

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج المشوي بالطماطم و الزعتر