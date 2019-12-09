توفير مصل الأنفلونزا في 13 منفذًا للتطعيمات

أعلنت الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا، توفير مصل الأنفلونزا بـ13 مركزًا للتطعيمات على مستوى الجمهورية بسعر 65 جنيهًا للجرعة الواحدة.

وقالت الشركة القابضة للمصل واللقاح، إن لقاح الأنفلونزا آمن وخضع لجميع أنواع التحاليل التى تضمن سلامته وآمانه على الجمهور، مؤكدة أن المصل يمكن الحصول عليه من المنافذ سريعًا.

وبحسب بيانات المركز القومى للتطعيمات، أن فيروس الأنفلونزا أحد أمراض الجهاز التنفسى الفيروسية والمعدية، فهو واسع الانتشار وتقدر نسب الإصابة به بأكثر من 10% من سكان العالم سنويا، وتتسبب الانفلونزا سنويًا فيما يزيد عن 3 -5 ملايين حالة إصابة خطيرة، وحالات وفيات تتراوح بين 250 ألفًا إلى 500 ألف حالة وفاة حول العالم.

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