جراند ماستر لبنى أحمد توضح الطرق البسيطة التى من خلالها نستطيع علاج الأمراض بالطاقة الحيوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كل اسم من أسماء الله الحسنى كنز كبير علينا استثماره في صحتنا وفي حياتنا، هذا ما أكدته جراند ماستر لبنى أحمد استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة، من خلال التقرير التالي، وأوضحت بعض الطرق البسيطة التي من خلالها نستطيع علاج الأمراض بالطاقة الحيوية.

وأوضحت جراند ماستر لبنى أحمد في حديثها لـ ”الخليج 365” إن هناك شيئا معترفا به وبتأثيره القوي على مر العصور وهي أسماء الله الحسنى، فقد تربينا على سماع وترتيد هذه الأسماء، فلا يوجد أحد لا يسبح الا بها.



5 طرق للأستفادة من تأثير أسماء الله الحسنى على أعضاء الجسم

وأشارت إلي أنه ثبت علمياً إن طاقة أسماء الله الحسنى تغير ذبذبات المياه مثلما شاهدنا الدكتور إبراهيم كريم مؤسس علم البيوجمترى وشاهدنا كيف تغيرت جزيئات المياه بمجرد قراءة اسماء الله الحسنى، حيث إن كل اسم أخذ شكل معين مختلف عن الاسم الآخر، حتى إن جزيئات المياه بمجرد قراءة اسماء الله الحسنى تأخذ اشكال هندسية بديعة لا يستطيع رسمها إلا مهندس عبقري، لذا فأسماء الله الحسنى تعتبر من الكنوز التي من الواجب المحافظة عليها.

واستطردت حديثها مؤكدة أن أسماء الله الحسنى موجودة في جميع الأديان وليس الإسلام فقط، لذا تعتبر من أهم الأشياء التي يجب الاعتماد عليها.

فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أوصى بضرورة تدبر أسماء الله الحسنى فمن أحصاها دخل الجنة، وأحصاها هنا يعني التعمق في فهمها، فكل اسم على حدة علي التعمق في فهم معناه، والتحلي به في الهالة المحيطة بجسمي، بمعنى محاولة الأستفادة من معاني هذه الأسماء، فعلى سبيل المثال أسم الله "القدير" أتحلى به وأتعلم القدرة على تحمل الصعاب، أسم الله "الودود" أتحلى به وأتعلم ود وحب الغير، وغيرها من الأسماء.



4 خطوات للعلاج بالتسبيح بأسماء الله الحسنى

أما بالنسبة للطاقة فأعلنت جراند ماستر لبنى أحمد إن كل اسم من أسماء الله الحسنى وجد أنه يؤثر على عضو من أعضاء الجسم، فتوصلت الدراسات والأبحاث أنه بمجرد قراءة اسماء الله الحسنى على عضو من أعضاء جسمي أشكو من وجود ألم به، سيكون تأثيره عظيم على تلاشى المرض والألم من هذا العضو.

ولفتت إن من يريد الاطلاع على الأسماء التي تتناسب مع كل عضو الدكتور إبراهيم كريم مؤسس علم البيوجمترى قدم جدولا باسم الله الحسنى المناسب لكل عضو على حدة، وأقوم بوضع يدي على هذا العضو، واردد عليه هذا الاسم الذي يتناسب معه، بعد قراءة الفاتحة والمعوذتين والبسملة ويجب أن يكون الإنسان على وضوء وأن يكون قد ادى صلاة قبلها، ومن الأفضل أن يكون قد تصدق (قدم صدقة) الإنسان قبلها، كل هذا يساعد على تنظيف هالتك حتى تستطيع استقبال طاقة النور، وابدأ في ترديد أسماء الله الحسنى على جسمي.

أما بالنسبة لمتخصص الطاقة فيقوم بعمل هذه الأسماء على الشاكرات السبعة الرئيسية في الجسم، ومن هم من غير المتخصصين، أقوم بالتسبيح على السبحة الخاصة بي طوال اليوم باسم واحد من أسماء الله الحسنى، فعلى سبيل المثال أن أظل طوال اليوم أسبح باسم (الودود)، وفي اليوم التالي أسبح باسم (السميع) لمدة 99 يوم، فيما عدا اسم الله ( اللطيف) يمكن ترتيده مرة واحدة على السبحة (33 مرة) لأنه خطير يعلى من الطاقات الكونية لدى الإنسان فنجد ان هناك أشخاص نطلق عليهم ( المجاذيب) لا يرددون إلا هذا الاسم دائماً، لأنه يجعلك تنتقل لطبقات كونية عالية تشاهد وتسمع أشياء عالية للغاية والجسم الحسي والطبيعي لا يستطيع استيعابها.

ديننا ملىء بالكنوز وبه طاقات عالية للغاية ومن الأفضل أن نعود بالزمن إلى الوراء وأن نقوم بالتسبيح على سبحة من الأحجار الكريمة مثل الكهرمان والمرجان، والعقيق، والتي كان الأجداد يسبحون بها دائماً، فهذه الأحجار لها قدرة على سحب الطاقات السلبية وتهدئة النفس كثيراً .

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