شكرا لقرائتكم خبر عن اصلاح فشل جراحات السمنة المفرطة أصبح بالإمكان.. الدكتور كريم صبرى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميع عمليات السمنة لها نسبة فشل خاصة إذا لم يتم إجراؤهاعلى يد طبيب ذى خبرة، او إذا لم يلتزم المريض بتعليمات الطبيب بدقة بعد إجراء العملية.

وتصحيح فشل جراحات السمنة أصبح بالإمكان مع طبيب ذى خبرة في تصحيح عمليات السمنة غير الصحيحة، هذا ما أكده الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، من خلال التقرير التالي، ويوضح الأساليب المتبعة لتصحيح تلك العمليات.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” أن هناك أسباب كثيرة تؤدي إلي فشل جميع جراحات السمنة، منها أنها تمت بدون حرفية او ان المريض لم يلتزم بتعليمات العملية .

وأشار أنه من واجبنا كأطباء سمنة عمل اصلاح لهذه العمليات الفاشلة، فعلى سبيل المثال نقوم بعمل اصلاح لعملية تدبيس المعدة ونحولها لعملية تحويل مسار او نقوم بإلغائها تماما.



3 اسباب لفشل جراحات السمنة المفرطة

وفي السياق ذاته، أكد أنه من اجرى عملية تدبيس المعدة يعاني من الارتجاع ويعيش على الاكلات السائلة والسهلة في البلع كما انها تنقص الوزن بشدة، لذا يمكننا ان نحولها الي عملية تحويل مسار حيث يستطيع المريض تناول الطعام وفي ذات الوقت ينقص وزنه.

واستطرد: اما عملية تكميم المعدة فأحيانا يمكن ان تكون فاشلة، إذا ترك جزء كيبر من المعدة، او إن العملية اجريت بنجاح لكن المريض يقبل على الحلوى والسكريات كثيراً، ففي هذه الحالة نحولها الي عملية تحويل مسار، او نعيد عملية تكميم المعدة مرة اخرى، إذا كان حجم المعدة كبير للغاية ويسمح بذلك، ونفضل تركيب الباند او حلقة السيليكون أثناء تصحيح تلك العملية حتى لا يزيد الوزن مرة اخرى.



متى تفشل عملية تكميم المعدة؟

وأعلن الدكتور كريم صبري إن عملية تحويل المسار يمكن إصلاحها ايضا اذا كانت مقاستها غير مضبوطة او إن مريض غير ملتزم، ويمكن اصلاح عملية تحويل المسار الي الدرجة الاعلى منها، فعلى سبيل المثال عملية تحويلة مسار المعدة المصغر والتي يمكن تحويلها الي تحويل مسار معدة كلاسيكي، او تحويل مسار الاثنى عشر.

وأكد في نهاية حديثه إن جميع العمليات لها نسبة فشل وتلك النسبة يمكن ان تقل جدا وتتوقف على خبرة الجراح، واجراء العملية في مكان آمن، وان يحافظ المريض على العملية التي اجراها باتباعه لتعليمات الطبيب.

يشار إلى أنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية حيث توجد به وحدة للعلاج الطبيعي، وقسم خاص للتجميل والجلدية.

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .







