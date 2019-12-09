شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب العجز الجنسى فى ليلة الزفاف؟.. الدكتور أحمد عادل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الرجال تواجههم مشكلة العجز الجنسي ليلة الزفاف والذي قد يؤدي إلي العديد من المشاكل، وقد يصل الأمر إلى حد الانفصال، ولكن إذا تم معرفة أسباب حدوث تلك المشكلة من الممكن أن نواجهها بكل بساطة ونتجنب المشاكل والخلافات التي قد تحدث.

الدكتور أحمد عادل، مدرس امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب قصر العيني يوضح في التقرير التالي أسباب العجز الجنسي عند الرجال في ليلة الزفاف(علة ليلة الزفاف).

وأكد الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن العجز الجنسي في ليلة الزفاف (علة ليلة الزفاف) هو عدم قدرة الرجل على اتمام العلاقة الزوجية ليلة الزفاف، وقد يمتد الأمر إلي اسبوع أو شهور بعد الزفاف واحيانا تمتد لسنوات، وهناك كثيرون متزوجون منذ سنوات ولم تحدث اي علاقة جنسية بينهم، والأسباب يتم تقسيمها إلي ثلاثة مجموعات، اسباب تخص الرجل، أسباب تخص المرأة، واسباب تخص المحيط العائلي بين الزوجين، ويوضحها كالتالي:



اسباب العجز الجنسي عند الرجل في ليلة الزفاف

* الأسباب التي تخص الرجل تتمثل في :

- أسباب تتعلق بالنواحي النفسية، لأن فترة ما قبل الزواج فترة بها ضغوط كثيرة، والتزامات وارتباطات، ومجهود عضلي ومجهود ذهني فكل هذه الأشياء تعتبر عوامل مؤثرة على الرجل، ولكن هناك عامل اخر وهو قلة الخبرة لأن مشكلتنا أننا عندما انفتحنا على النواحي الجنسية انفتحنا بشكل خاطىء عن طريق مشاهدة الأفلام الإباحية، وهي ليست العلاقة الحقيقية التي تحدث في الواقع، ومن المؤثرات الآخرى النفسية هي ادمان مشاهدة الأفلام الجنسية، والتي تؤدي إلي إن الرجل عند ممارسة العلاقة على ارض الواقع يحدث له نوع من الصدمة لأنه يجد أنها ليست مثل الأفلام التي يشاهدها مما يؤدي إلى فشل العلاقة مع زوجته.

- اسباب تتعلق بالنواحي العضوية وهنا لابد أن أؤكد أن ليس كل الرجال يعرفون أنهم مصابون بتلك النواحي العضوية إلا بعد الزواج، وهناك امراض تؤثر على ضخ الدم داخل العضو التناسلي وبالتالي ضعف الانتصاب مثل مرض التسرب الوريدي ، والخلل الهرموني.



أسباب تخص المرأة تؤدي إلي فشل العلاقة الزوجية في ليلة الزفاف

* الأسباب المتعلقة بالمرأة تتمثل في :

- إصابة الزوجة بالتشنج المهبلي فهي أحد اسباب فشل العلاقة بين الزوجين وتؤدي إلى أن الرجل لا يستطيع إتمام العلاقة الزوجية.

- هناك سبب نفسي عند المرأة مثل الرجل يتمثل في قلة الخبرة.

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* الأسباب المتعلقة بالمحيط العائلي:

- تشبيه العلاقة الزوجية ليلة الزفاف بالمهمة التي يجب تنفيذها على أكمل وجه.

- في اليوم التالي للزفاف يبدأ الأهل كل يوم يتسألون عن ما اذا كانت تلك المهمة تمت أم لا، وهذا يشكل ضغط نفسي كبير على الزوجين.

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