شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل فيروس سى سهل العدوى؟.. وزارة الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سمعتوا اللي يقولون لاتجلس مع المصاب بالتهاب الكبد الفيروسي"سي" عشان مايعديك ؟".. هذا ما كتبته وزارة الصحة السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال فيديو موجه للأشخاص الذين يشعرون بالخوف والرعب من الجلوس مع مريض بالتهاب الكبد الفيروسي "سي"، بسبب اعتقادهم أن هذا المرض سهل العدوى من شخص لآخر.
ولكن وفقا للفيديو التي قامت وزارة الصحة السعودية بإعداده، أكدت أن مجالسة الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي "سي" لا يتسبب عدوتهم بالمرض، لأن هذا المرض لا يمكنه الانتقال من خلال اللمس او الجلوس مع الاخرين، او من خلال الهواء أو الماء أو الشرب.
وأشار الفيديو أن انتقال مرض التهاب الكبد الفيروسي يسهل انتقاله من خلال الدم، أي نقل الدم أو طبيب الأسنان، أو من خلال الحقن المحملة بالمرض، وفي حالات نادرة جدا عبر الاتصال الجنسي.
ولذا لا داعي للقلق، ولا الخوف ولا الرعب من الجلوس مع الشخص المصاب بالتهاب الكبد الفيروسي "سي"، لأنه مرض يصعب انتقاله بشتي الطرق.
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