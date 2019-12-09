"انقطاع الطّمث" لدى الرجال.. متى يحدث وما هي مشكلاته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يُذكر مصطلح "انقطاع الطمث" يكون أول رد فعل لكثير من الناس هو أنه حالة أنثوية، لكنه يثير ريبة الكثيرين إذا ما أطلق على الرجال، لكن العلم أثبت أن سنّ اليأس حقيقي أيضًا، الفرق الوحيد هو في الفترة الزمنية التي يحدث فيها.

عادة ما يحدث انقطاع الطمث لدى الرجال بين 50 إلى 60 سنة من العمر، حيث يجب على الرجال إبداء المزيد من الاهتمام لجميع جوانب حياتهم، وذلك بحسب تقرير جديد طرحته مجلة "thehealthsite".

طالب التقرير من الرجال في هذه الفئة العمرية ألّا تقتصر حياتهم على نمط وصحي فحسب، بل أن يحافظوا أيضّا التمسك بالمواقف الإيجابية والمتفائلة، وأكد أن ضبط نواحي كثيرة يُمكّننا من التخفيف من أعراض انقطاع الطمث الذكوري.

لذا، ماذا يحدث عندما يبدأ الرجال في المعاناة من انقطاع الطمث؟ في السطور القليلة القادمة دعونا نلقي نظرة على بعض التغييرات التي قد يواجهها الرجل، في وقت انقطاع الطمث.

التغيير في الحالة العقلية

مع تقدم الرجال في السن ينخفض إفراز هرمون الأندروجين، الأكثر تأثير مباشرة على حالته العقلية، بالإضافة إلى تقلبات مزاجية حادة يعاني الرجال أيضًا، مثل القلق والتوتر العصبي الحاد، فلا يتمكن بعض الرجال من التركيز، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في كفاءة العمل.

بعض الرجال يعانون أيضًا من فقدان الذاكرة والاستجابة البطيئة، لذلك يُنصح بالمشاركة في الألعاب الرياضية قدر الإمكان، حيث أن لها تأثيرًا لمنع الاكتئاب.

مشاكل القلب والأوعية الدموية

خلال تلك الفترة الحرجة لدى الرجال، تبدأ أعضاء الجسم بالتقدم في العمر تدريجيًا، في الوقت نفسه، تصبح مرونة الأوعية الدموية فقيرة نسبيًا، وقد يحدث تصلب الشرايين الحاد، وقد يعاني بعض الرجال الضعفاء نسبيًا من الدوار والخفقان.

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شيخوخة الجهاز الهضمي

تكون درجة شيخوخة الأعضاء الهضمية لدى الرجال أكثر وضوحًا قليلًا، وهو ما يتبعه نوبات متكررة من عسر الهضم والانتفاخ، وكذلك ضمور في الأنسجة العضلية الهضمية والغدد، وإذا لم يتم التحكم في النظام الغذائي، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى تسريع تنكس الأعضاء الهضمية.

العجز الجنسي

تأتي سمة العجز الجنسي لتكون الأكثر وضوحًا من بين من يعانون من انقطاع الطمث عند الرجال، حيث تكون دورة التوازن الفسيولوجي لديهم غير مستقرة

تشوه العظام

في سن 55 إلى 65 عامًا، تتدهور الأنسجة العظمية داخل جسم الرجال تدريجيًا، وستزداد المسام الإسفنجية داخل النسيج العظمي زيادة حادة، ويتعدى هذا الأمر لين العظام ليضرب أيضًا ضمور العضلات لديهم في الحالات الشديدة.

الأرق الحاد

يعاني بعض الرجال من الذين يعيشون حياة أكثر إرهاقًا، وبعد دخولهم سن اليأس، من الأرق الشديد إلى جانب اضطرابات النوم، والاستيقاظ ليلًا.