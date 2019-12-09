دواء من شانه أن يحمي من الإصابة بمرض الإيدز

قد يكون من الممكن الان تناول دواء يساعد في الحماية من الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري HIV المسبب لمرض الإيدز، وذلك حسبما أشارت هذه الدراسة الجديدة التي نشرت في المجلة العلمية New England Journal of Medicine.

حيث بينت الدراسة أن من الأفضل تناول هذا الدواء من قبل الرجال الذين في خطر مرتفع للإصابة بمرض الإيدز، كنوع من أنواع الوقاية، إلا أنه ليس ضمان للحماية من الفيروس في حال عدم تطبيق الإرشادات في استخدامه.

هذا الدواء الذي يدعى Truvada عبارة عن مزيج من دوائين مضادة للفيروسات antiviral medications تعمل على حظر الإصابة بعدوى الفيروس الورم الحليمي البشري من خلال منع الفيروس من التكاثر في الخلايا التي يستهدفها. وأوضحت الدراسة ضرورة تناول الدواء قبل ممارسة النشاط الجنسي وبعده.

ومن أجل اختبار الدواء تم استهداف 400 مشتركاً من الرجال، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: طلب منها تناول الدواء Truvada وكان عدد المشتركين فيها 199

المجموعة الثانية: تناول المشتركين فيها دواء الغفل Placebo ووصل عددهم إلى 201 مشتركاً.

وطلب منهم تناول الأدوية ساعتين إلى 24 ساعة قبل ممارسة الجنس، وبذلك تناولوا الأدوية بمعدل 15 مرة في الشهر، إلا ان تحليل النتائج كشف أن 43% منهم فقط تناولوا هذه الأدوية بالأوقات الصحيحة وقاموا باتباع الإرشادات المطلوبة.

وبعد تسعة اشهر تقريباً كانت النتائج كالتالي:

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16 رجلا أصيبوا بفيروس الورم الحليمي البشري، من ضمنهم أثنين من المجموعة الأولى.

لم يتبع الرجلان المصابان من المجموعة الثانية الإرشادات الخاصة بتناول الدواء، كما لم يجد الباحثون أثر للدواء في الدم لديهم، بمعنى انهم لم يتناولوا الدواء.

تناول الدواء مع الحرص على اتباع الإرشادات قلل من خطر الإصابة بمرض الايدز حوالي 82-86%.

شعر مشتركو المجموعة الأولى (من تناولوا دواء Truvada) ببعض الاثار الجانبية مثل الغثيان وألم في البطن.

وأشار الباحثون بانهم يعملون حالياً على الية تمكن الرجال من تناول الدواء بشكل يومي بدلاً من قبل وبعد ممارسة الجنس، وذلك من اجل تسهيل الأمر وحتى لا يكون عرضة للنسيان، إلى جانب توفيره بأشكال متعددة مثل الجيل أو الحبوب، بخطوة منهم لتخفيض سعره أيضًا.

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