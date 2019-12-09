شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد للجوافة لصحة الأطفال.. تحمى من الأمراض وتعزز صحة المخ والعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع boldsky، أن الجوافة هي من بين الفواكه الأكثر شيوعًا المحتوية على العديد من الفيتامينات والمعادن، يحب الناس من جميع الفئات العمرية تذوق هذه الفاكهة ذات النكهة الفريدة خلال موسمها، ومع ذلك، هناك دائما شك ما إذا كانت تناول الجوافة جيدة للأطفال أم لا؟



الجوافة وفوائدها

قال الموقع إنه يتم إعطاء الأطفال الأطعمة الصلبة عندما يكون عمرهم 6 أشهر أو أكثر، لأن حليب الثدي لم يعد كافياً لتزويدهم بالعناصر الغذائية الحيوية الكافية لتنميتهم، تعتبر الفواكه أفضل غذاء خلال هذه الفترة لأنها غنية بالنكهات، وقوة المغذيات، هناك اعتقاد خاطئ بأن الجوافة ليست آمنة للأطفال بسبب بذورها الصلبة التي قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، ومع ذلك، هناك طرق أخرى لإدخال الجوافة" guvava "، إلى نظام غذائي للطفل دون تضمين فوائده الصحية، اقرأ الملف التعريفي للجوافة وفوائدها الصحية المدهشة للأطفال.





فوائد الجوافة

الفوائد الصحية للجوافة للأطفال.. 1. تساعد على تقوية الجهاز المناعي..

تحتوي الجوافة على كمية كبيرة من فيتامين C ، وهو أمر مهم لوظيفة المناعة ونموها وتجديد الخلايا عند الأطفال، تحتوي الجوافة على 4 أضعاف فيتامين (ج) أكثر من البرتقال.



هل الجوافة امنة للاطفال

2. تساعد فى نمو الجهاز العصبي..

حمض الفوليك مفيد للأطفال للمساعدة في منع بعض العيوب الخلقية المرتبطة بالمخ والعمود الفقري، إنه يساعد بشكل كبير على نمو الجهاز العصبي والدورة الدموية عند الأطفال.

3. مفيدة للعيون..

الجوافة غنية بفيتامين" أ"، وهو أمر حيوي للبصر الجيد، نقص فيتامين (أ) عند الأطفال قد يؤدي إلى جفاف العين.

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4. تمنع السرطان..

الخاصية المضادة للأكسدة في الجوافة، تساعد على منع خطر الإصابة بالسرطان.

5. مفيدة لنمو الدماغ..

بذور الجوافة غنية بالأحماض الدهنية مثل اللينوليك والفينوليك، والتي هي المكونات الرئيسية في تطور دماغ الطفل وتشكيلات الأنسجة الأخرى، كما أنه يساعد على منع الأمراض التى تصيب المخ، مثل مرض الزهايمر، والشلل الرعاش، وغيرها من الاضطرابات والالتهابات.

6. تساعد على الهضم..

الجوافة غنية بالألياف التى تساعد على تحسين الهضم لدى الأطفال، ومنع الإمساك، والتهاب الزائدة الدودية، كما تساعد الفاكهة أثناء الإسهال والدوسنتاريا وإثراء إنتاج الدم.

7. تساعد على نمو العظام والغضاريف..

تحتوى على الكالسيوم، والمواد المغذية الأخرى في الجوافة التي تساعد على نمو العظام والغضاريف عند الأطفال.

كيفية تقديم الجوافة للأطفال أثناء تقديم أي طعام للطفل لأول مرة:

أضف الجوافة المفرومة إلى الماء المغلي بعد تقشير قشرتها، بعد أن تصبح طرية، تهرس الثمرة، ويخلط كل البذور ثم يتم ازالته بالملعقة، قم بعد ذلك بتقديم جزء صغير من الجوافة للطفل، ولاحظ علامات عدم الراحة أو الآثار الجانبية، إذا لم يكن هناك أي إشارة، تذكر أن تحد من استهلاك الجوافة لمرتين أسبوعيًا، إذا رأيت أعراضًا أخرى مثل الحكة أو الطفح الجلدي أو تورم الوجه، فتوقف على الفور عن التغذية واتصل بأحد خبراء الصحة.

نصائح إضافية..

اغسل الجوافة تمامًا قبل الاستهلاك، استخدم الجوافة الطازجة والناضجة وتجنب إعطاء هريس الجوافة المجمدة للأطفال، أثناء إطعام طفلك، لا تستعجل أبدًا لإطعامه بكمية كبيرة في آن واحد، ابدأ ببطء بواسطة ملعقة صغيرة ثم قم بزيادة الكمية، فكر في غلي الجوافة أولاً حتى تصبح ناعمة وقابلة للهضم، انزع البذور بالكامل أو امزجها بسلاسة، تغذية الجوافة للأطفال لمدة أقصاها مرتين في الأسبوع.