7 فواكه تساعدك على إزالة دهون البطن

التوت يساعد على الشعور بالامتلاء وهو ما يمنع تناول المزيد من الطعام

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنّ هناك أنواع من الفاكهة تحتوي على عناصر غذائية مهمة تساعد على إزالة دهون البطن، التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم وتزيد من خطورة الإصابة بالسكري وأمراض القلب والتمثيل الغذائي.



وذكرت الجمعية بعض أنواع الفاكهة وفوائدها، وهي:

الأفوكادو





قال خبراء التغذية الألمان إن الأفوكادو هو أفضل مصدر للمواد الغذائية، التي تساعد على إزالة دهون البطن، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف.

ومن الخصائص التي يتمتع بها الأفوكادو أيضاً احتوائه على عناصر تساعد على منع الالتهابات وخفض الكوليسترول وتعزز بشكل عام من صحة الجسم.

التوت







يعد التوت من المصادر الغنية بالمواد الغذائية والألياف، ويساعد على الشعور بالامتلاء وهو ما يمنع تناول المزيد من الطعام.

الرمان





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يحتوي الرمان على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، والتي تعزز من عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون.

التفاح والكمثرى







يحتوي التفاح والكمثرى على البكتين، وهو عبارة عن ألياف قابلة للذوبان في الماء، والتي تساعد على توقف تكوين الدهون وتخزينها في الجسم.

البرتقال







يمتاز فيتامين C الموجود في البرتقال بتأثيره غير المباشر على الوزن، وهو المسؤول عن إنتاج جزيئات تعزز من عملية التمثيل الغذائي.

وبالتالي يتم حرق المزيد من الدهون أثناء ممارسة التمارين الرياضة، إذا سبقها تناول كمية كبيرة من فيتامين C.

الجريب فروت







يعد الجريب فروت مصدراً رئيسياً من مصادر فيتامين C، إذ إنه غني بالمياه ويحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة، التي تساعد على توازن مستويات الأنسولين في الدم.