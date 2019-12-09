شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يُكرم الفائزين بمسابقة «معركة العقول» بعد عودتهم من شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الطلاب الأردنيين، الفائزين في المسابقة العربية الأفريقية، التي أقيمت في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار ،رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن المسابقة شارك في نسختها رقم 22 هذا العام نحو 500 طالب وطالبة يمثلون 115 فريق من 17 دولة عربية وأفريقية.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، أن تكريم ملك الأردن للطلاب الأردنيين، أمرًا معتادًا كل عام، بشكل انعكس على نتائج الطلاب الأردنيين في المسابقة، مشيرًا إلى أن «الطلاب هناك يتلقوا دعمًا كبيرًا من الدولة ومن الملك شخصيًا».

وتنظم المسابقة الشهيرة بـ«معركة العقول» الأكاديمية العربية للعلوم في الإسكندرية، باعتبارها مركزًا رئيسيًا لها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الدكتور أسامة إسماعيل، المدير الإقليمي للمسابقة، إن 11 فريقياً تأهلوا للمشاركة في نهائيات المسابقة المقرر إقامتها في موسكو، شهر يونيو القادم، في الفترة من 21 إلى 26 يونيو.

وذكر «إسماعيل» الفرق المتأهلة، موضحًا أنهم جاؤوا على النحو التالي: «فريق جامعة الأميرة سُمية من الأردن، تلاهم فريق كلية الحاسبات في جامعة عين شمس، وفي المركز الثالث فريق الجامعة الافتراضية في سوريا».

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ملك الأردن يُكرم الفائزين بالمسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات

وتابع «إسماعيل» أن المراكز من الرابع حتى الحادي عشر جاء ترتيبهم كالتالي: «جامعة دمشق، والأكاديمية العربية للعلوم في الإسكندرية، كلية الحاسبات جامعة القاهرة، جامعة نيويورك أبوظبى، الجامعة الأردنية، كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة البعث في سوريا».

وتطرق «إسماعيل» في تصريحاته إلى الدول الأفريقية المشاركة في المسابقة هذا العام، قائلاً: «أجرينا مسابقات في 20 دولة بغرب أفريقيا حتى تأهل منهم 4 فريق من دول إثيوبيا وأنجولا ونيجيريا وبنين».

ولفت «إسماعيل» إلى أن المسابقة تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل في أكبر شركات التكنولجيا والبرمجيات في العالم، نبهًا أن «العديد من الطلاب الفائزين في المسابقة على مدار السنوات الماضية يعملون في شركات جوجل وفيس بوك ومايكروسوفت وغيرها».

تدور فكرة «مسابقة العقول» حول «مسألة يراها الفريق للمرة الأولى على أن يبحث عن حل صحيح لها في أقل وقت ممكن»، ويتكون كل فريق من 3 طلاب يستخدمون جهاز كمبيوتر واحد فقط.

وقال المهندس أسامة إسماعيل، إن المُسابقة تعمل على إكساب المتسابقين مهارة العمل الجماعي، والبحث عن أفضل حل في أقل وقت ممكن، وتابع: «التفكير في الحل قد يستغرق من الطلاب نحو 40 دقيقة ولكن كتابة الحل نفسه يستغرق أقل من 10 دقائق».

وذكر أن كل فريق مُشارك في المسابقة يتلقى 12 مسألة عليه حلهم خلال 5 ساعات، وأكثر فريق يتمكن من حل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت يفوز بالمسابقة.

وأوضح «إسماعيل» أن حل المسائل يتطلب خلفية قوية للطلاب في الرياضيات وخواريزميات الحاسب، وقدرة كبيرة على تخزين البيانات بصورة معينة على الحاسب الآلي.