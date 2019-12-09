شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كل ما تريد معرفته عن تحليل "CEA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال سلسلة اطمن علي نفسك التي يقدمها الخليج 365 للقراء، نقدم اليوم تحليلا هاما وهو "CEA" أي تحليل فحص مستوى بروتين المستضد السرطاني الجنيني في الدم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذا التحليل وذلك وفقا لموقع " medlineplus".

"CEA" هو بروتين موجود في أنسجة الجنين، وتكون مستويات CEA عادة منخفضة للغاية أو تختفي بعد الولادة، ويجب أن يكون للبالغين الأصحاء القليل من CEA في الجسم، ويتم قياس كمية CEA في الدم للتعرف إذا كان هذا الجسم يحمل لمرض السرطان أي أن هذا الجسم يحتوي علي خلايا سرطانية، فهو علامة علي علامات الأورام في الجسم.



ما هي شروط تحليل CEA

ففي حالة ارتفاع نسبة CEA يعد علامة على الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، كسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والمبيض والرئة والغدة الدرقية أو الكبد، وفي بعض الأحيان يكون ارتفاع مستويات CEA علامة على بعض الحالات الغير سرطانية، كتليف الكبد وأمراض الثدي غير السرطانية أو انتفاخ الرئة.

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تحليل

يمكن استخدام اختبار CEA من أجل، مراقبة علاج الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من السرطان، كما أنه يساعد في معرفة مرحلة السرطان الخاص بك، وهذا يعني التحقق من حجم الورم ومدى انتشار السرطان.

ويتم أخذ عينة من الوريد في الجسم، وتحليلها حتي نستطيع تحديد إذا كان نسبته مرتفعة أم لا.

ويكون المعدل الطبيعي لتحليل CEA عند الأشخاص يكون اقل من 3 نانوجرام في المليلتر وفي حالة ارتفاع هذه النسبة يكون هذا الأمر دليل علي وجود مشكلة كبيرة بالجسم، ويجب المتابعة مع الطبيب لمعرفة الأزمة التي يعاني منها الجسم.