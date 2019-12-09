شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة عمرها 9 أشهر تبتلع نجمة شجرة كريسماس.. والأطباء يكتشفونها بعد 11 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الأطفال إلى رقابة شديدة خلال سنوات عمرهم الأولى لتجنب مخاطر مغامرات ابتلاعهم للأشياء الصغيرة التى قد تودى بحياتهم أحيانًا، وفزع الأمهات على أبنائهم بسبب ابتلاع الألعاب البلاستيكية هو أمر متكرر فى كافة أنحاء العالم، رغم التحذيرات الكثيرة من الأطباء بضرورة زيادة العناية ومتابعة الأطفال الصغار.

طفلة أسترالية، عمرها 9 أشهر فقط، كانت شجرة عيد الميلاد فى عامها الأول سببًا للبهجة والإصابة الخطيرة فى الوقت ذاته، حيث ابتعلت نجمة بلاستيكية من الشجرة والتى علقت فى حلقها لمدة 11 يومًا قبل أن يكتشفها الأطباء بعد الفحص المتكرر، فخلال المرات الأولى للفحص لم يكتشف الأطباء أمر النجمة العالقة فى حلق الطفلة وكانوا يعيدونها للمنزل فى كل مرة تنقلها والدتها للفحص.



نجمة شجرة الكريسماس عالقة فى حلق طفلة أسترالية

وعلى مدار ما يقرب من أسبوعين ذهابًا وإيابًا لتلقى العلاج والفحوصات، اكتشف الأطباء أخيرًا النجمة البلاستيكية العالقة فى حلق الطفلة الرضيعة، وذلك بعدما ظلت حالة من الذهول والتعجب تسيطر على الأطباء والممرضات بشأن السبب الذى يجعل الفتاة الصغيرة تعانى من الحمى والسعال والتنفس السريع، حتى أدركوا المشكلة، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كشف أطباء من مستشفى جولد كوست الجامعى فى أستراليا، عن حالة غريبة فى مجلة طبية، فى رسالة بعنوان "رسالة عيد الميلاد: كن حذرًا من نجوم النثار"، وقالوا إن الرضيعة نقلت إلى المستشفى بسبب "حلقة اختناق خطيرة" كانت تقوم فيها بالدماء، لكن الممرضات والطبيب لم يعثروا على أى شىء خاطئ فأرسلوا منزلها، معتقدين أنها اختنقت بلعابها.

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ويقول التقرير، "عادت الأسرة إلى غرفة الطوارئ بعد يومين، عندما أصيبت الفتاة بالتنفس السريع والحمى والسعال"، فيما كتب الممرضون الطبيون بول هيورث وريان شولمان فى المجلة الطبية الأسترالية: "تم تشخيص إصابتها بالتهاب القصبات وتلقى علاجًا داخليًا لمدة ثلاثة أيام".



نجوم شجرة عيد الميلاد

بعد ثلاثة أيام من الإقامة، تم إرسال الفتاة إلى المنزل، لكنها عادت للمرة الثالثة بعد 6 أيام بنفس الأعراض، وقرر الأطباء القيام بإجراء مسح لعنقها "إشاعة"، وقد كشف هذا أخيرًا عن السبب الحقيقى لمرضها، حيث أظهرت عمليات المسح وجود خراج كان يضغط على الشعب الهوائية والشكل المميز لنجم صغير خماسى النجمة.

ويوضح التقرير أن الأطباء أخذوها إلى عملية جراحية لتصريف الخراج وقطع النجمة، التى أصبحت فى حلقها بعد ابتلاعها، وفى النهاية تعافت الفتاة تمامًا، وكتب المسعفون فى تقريرهم: "على الرغم من طبيعتها المرنة، فإن النقاط الحادة لنجوم النثار تزيد من خطر الإقامة فى الجهاز الهضمى العلوى"، وأضافوا "على الرغم من أنه من غير المألوف، توجد احتمالية ظهور حالات مماثلة خلال عطلة عيد الميلاد هذه"، وأضافوا إنه "ينبغى إطلاع المزيد من الأطباء والآباء على هذا الاحتمال، وأن النجوم يجب أن تحمل تحذيرات على العبوة".