كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - لن توفق بعض السيدات في الحمل بالطرق الطبيعية، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، التي تجعلهن يلجأن إلى الخضوع لعملية أطفال الأنابيب، الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، تقدم نصائح لنجاح عملية أطفال الأنابيب.

عوامل نجاح عملية أطفال الأنابيب

1- اتباع الوقت الصحيح للدورة والتبويض

يمكن أن تستمر الدورات العادية في أي وقت من 26 إلى 32 يوماً، مع وجود 28 يوماً بدون دورة، كما يمكن أن تشير دورات الحيض الطويلة جداً أو القصيرة جداً، إلى حدوث مشاكل في الإباضة أو حتى انخفاض احتياطي المبيض؛ مما يؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر. يمكن أن تؤثر اضطرابات الغدة الدرقية أيضاً على انتظام الدورة الشهرية.

2- الحفاظ على نمط حياة صحي ووزن الجسم المثالي

تجنب التدخين، فالإفراط في تناول الكحول والكافيين، يمكن أن يؤثر على كل من خصوبة الذكور والإناث، السمنة تقلل إلى حد كبير من قدرة المرأة على الحمل وكذلك تزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، نحن نشجع على استمرار ممارسة التمارين الرياضية بانتظام طوال عملية العلاج.

3- تقييم إمكانات الخصوبة لديك

لا تترددي في الجلوس مع اختصاصي أمراض النساء، واختصاصي الغدد الصماء الإنجابية؛ ويجب على أي زوجين –كانا- نشطين جنسياً، ومقبلين على الحمل وفشلا في الحمل في غضون 12 شهراً؛ السعي للحصول على تقييم أولي. بالنسبة للنساء فوق سن 35 اللاتي لم يتصورن الحمل في غضون 6 أشهر، يجب النظر في التقييم والعلاج على الفور.

4- عمر المرأة عامل مهم في تحديد نجاح علاجات الخصوبة

ينخفض التبويض لدى المرأة مع تقدم العمر، يبدأ هذا التراجع ببطء في أواخر العشرينات، لكنه يتراجع بشكل ملحوظ بعد سن 35، وينخفض بسرعة بعد سن 40. هذا لا يعني أن الحمل مستحيل بالنسبة للنساء في الأربعينيات من العمر، ولكن بسبب كمية البيض المنخفضة، فإن احتمال حدوث الحمل يتضاءل. لهذا السبب، قد يكون من الضروري بالنسبة لأولئك النساء فوق سن 44. التبرع بالبيض أفضل خيار لحمل ناجح.

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تقييم الزوجين ككل وليس مجرد فرد واحد

5- يجب تقييم الزوجين في الوقت نفسه؛ من أجل تحديد العوامل المختلفة التي يمكن أن تسهم في العقم؛ من أجل علاجهما بكفاءة وفعالية أكبر. يؤثر عامل الذكورة على 40٪ من جميع الأزواج، لذلك لا ينبغي تجاهله.

6- للعديد من الأزواج، تحقيق النجاح من خلال محاولة الحمل مع علاجات أكثر تحفظاً، مثل تحريض الإباضة بالتلقيح، وتصحيح بعض حالات العقم بسبب مشاكل تشريحية من خلال الجراحة التي تسمح بالحمل التلقائي بعد ذلك.

7- النظر في الفحص الجيني قبل الحمل

هناك عدد من الاضطرابات الوراثية السائدة، والتي يمكن أن تنتقل دون علم من أحد الوالدين إلى طفل. يمكن أن يكون الوالد حاملاً صامتاً لاضطراب متنحٍّ، مثل التليُّفِ الكيسي أو الثلاسيميا، أو مرض الخلية المنجلية. يمكن أن يساعد فحص الآباء قبل المفهوم من خلال فحص دم بسيط في تقييم مخاطرهم الإنجابية لبعض الاضطرابات الوراثية.

8- حمل صحي واحد هو هدفنا

مع تحسين معدلات الزرع باستخدام تقنية مثل التلقيح الاصطناعي، يمكن لعمليات نقل الأجنة المفردة أن تقلل من فرص الحمل المتعدد وتحسن نتائج الحمل لكل من الأم والطفل.

9- تناول فيتامينات ما قبل الحمل

تناول المكملات الغذائية قبل المفاهيم، والتي تشمل مضادات الأكسدة وحمض الفوليك. بالنسبة للرجال، يمكن لـL - carnitine أيضاً تحسين جودة الحيوانات المنوية. بالنسبة للنساء، يمكن أن يقلل حمض الفوليك من احتمال حدوث عيوب الأنبوب العصبي (مثل السنسنة المشقوقة)، ويقلل من الإجهاض. يمكن أن تساعد DHEA وCo - Q10 النساء فوق سن 35 على تجنيد البيض الصحيح.