كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - يعاني أغلب الأطفال من مشاكل أثناء النوم، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب التي تدفع أغلب الأمهات إلى السؤال الشهير: ما هي أسباب عدم نوم الرضيع ؟ وهل يمكن تفاديها؛ لكي يحصل الطفل على قسط من الراحة ونوم هادئ في الليل، الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، يوضح أسباب عدم نوم الرضيع.

أسباب عدم نوم الرضيع

قد تؤدي الإصابة بالبرد أو التهاب الأذن إلى حدوث اضطراب في أنماط النوم، وكذلك التحديات العاطفية مثل عودة أمه إلى العمل أو التعود على جليسة أطفال جديدة.

السفر هو اضطراب آخر في جدول مواعيد النوم المؤكد، كما يمكن أن تتداخل المعالم الرئيسية، مثل إتقان الزحف أو تعلم المشي، بشكل مؤقت مع النوم.

أسباب عدم نوم الرضيع في عمر دون الشهر

في مرحلة حديثي الولادة، لا يزال الأطفال يتكيفون مع نمط النوم المنتظم، ينام المواليد الجدد بشكل عام نحو 16 ساعة في اليوم، ويستيقظون باستمرار لتناول الطعام ليلاً ونهاراً. يجب أن يحصل الطفل الذي يبلغ من العمر شهراً واحداً على ما يتراوح بين 14 و18 ساعة من النوم يومياً: من ثماني إلى تسع ساعات في الليل، ومن سبع إلى تسع ساعات أخرى على مدار عدة قيلولات خلال اليوم.

مقاومة النوم على الظهر: يشعر الأطفال في الواقع بمزيد من الأمان أثناء النوم على بطونهم، ولكن يرتبط وضع النوم هذا بارتفاع معدل الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS). لذلك يوصي الخبراء دائماً بوضع طفلك على ظهره للنوم.

أسباب عدم نوم الرضيع (2-3 شهر)

بينما يجب أن يحصل الطفل البالغ من العمر 3 أشهر؛ على نحو 9 إلى 10 ساعات في الليل، وبضع قيلولات في اليوم من ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين، أحياناً يصبح جو المنزل غير مهيئ لنوم الرضيع؛ لذلك لا يستطيع الرضيع النوم ليلاً.

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أسباب عدم نوم الرضيع (4-5 شهر)

بحلول 4 أشهر، يجب أن ينام طفلك نحو 15 ساعة في اليوم، وتقسيمه إلى قيلولتين أو ثلاث قيلولات نهارية يبلغ مجموعها ثلاث ساعات إلى أربع ساعات، ثم 10 إلى 11 ساعة أخرى في الليل، مع تقدم الأطفال في السن، تقل قيلولتهم.

أسباب عدم نوم الرضيع (أكثر من 6 أشهر)

إذا كان طفلك لا يزال يوقظك لتناول الطعام في منتصف الليل والسناك في عمر 6 أشهر، فقد ترغبين في التفكير في التدريب على النوم، ابدئي بتجديد روتين وقت النوم، إذا كان طفلك يعتمد على زجاجة أو ثدي للنوم، فابدئي في جدولة آخر رضاعة جيدة قبل 30 دقيقة من وقت نومه المعتاد أو قيلولته.