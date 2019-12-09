استفسارات الحامل في الشهر الثامن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - شهر مليء بالمفاجآت؛ طفلك يكبر، ولن يتوقف عن النمو، مع بداية الشهر يبدأ في اكتساب 50% من وزنه الإجمالي عند الولادة، سينقلب ليتخذ الوضعية المناسبة، سيتوجه رأسه نحو الأسفل تحضيراً للخروج، وماذا عن الآلام والمتابعة الطبية، والأهم: هل يمكن الولادة في الثامن! وأحداث أخرى تثير الكثير من الاستفسارات، معنا الدكتور بهاء حماد استشاري النساء والولادة للتوضيح. ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> الشهر الثامن من الحمل أبشري؛ في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل، أي في نهاية هذا الشهر يمتلئ جسم طفلك الذي كان ضعيفاً ومجعداً حتى الساعة، وتختفي معظم تجاعيده تدريجياً مع تراكم طبقات الدهن تحت جلده.

يمكن للحامل أن تحيا حياتها الجنسية بشكل طبيعي حتى الوضع، إلا إذا أشار عليها الطبيب بخلاف ذلك، مع تجنب أي حركة خاطئة واختيار وضعيات مناسبة. Advertisements لابد من زيارة طبية خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الثامن؛ لمراقبة نمو الطفل طبيعياً والاطمئنان على صحة الحامل، وهل عنق الرحم مقفل بشكل مناسب؟ وللتحقق من وضعية الطفل في الرحم، ومعرفة شكل الحوض وحجمه.

هل الولادة في الشهر الثامن أخطر من السابع؟ هو معتقد خاطئ، الولادة في الثامن أفضل؛ كثيرات وضعن أطفالهن في الثامن، ولم يصب المولود بأي ضرر؛ إذ كلما ولد الطفل مبكراً زادت فرصة احتياجه للحضانات، وهذا لا يعني أن الولادة في الثامن آمنة بدرجة كبيرة. الميعاد الأنسب هو أواخر الشهر التاسع من الحمل. هو من أكثر الشهور راحة للحامل، والشعور بالضيق والانزعاج يأتي بسبب زيادة حجم الجنين وبالتالي البطن، مع صعوبة في التنفس لضغط الرئتين بسبب توسع حجم الرحم، انتفاخ الساقين والقدمين، مع تغيرات مزاجية وقلق بسبب الولادة وتهيئة النفس لدور الأمومة.

يتسرب الحليب من الثدي قرب الولادة، ويكون لونه أصفر، مع شعور بآلام في الظهر وتقلصات وهمية. وعليك التوجه للطبيب إن استمرت أكثر من يوم. لابد من زيادة ما يقرب من 300 سعرة حرارية يومياً؛ تناولي ما يقرب من 2400 سعرة حرارية من الكربوهيدرات؛ لتوفير الطاقة لجسمك والجنين (الأرز، الخبز، الحبوب، المعكرونة، الخضروات والفواكه) من 3-4 حصص يومياً.

4-5 حصص من الخضروات، فهي غنية بحمض الفوليك، إضافة إلى مشتقات الحليب لتمد الجسم بالبروتين والكالسيوم والفسفور، (3 حصص يومياً)، مع كمية معتدلة من الدهون الصحية؛ لتوفير الطاقة للجنين والنمو الدماغي له. هل من أعراض تسبق الولادة المبكرة؟ ألم شديد أسفل الظهر والبطن مشابه لألم الدورة الشهرية، انفجار في كيس المياه يؤدي إلى نزول دماء ومياه بكمية كبيرة، شعور بالصداع المستمر والمزمن، تشنجات وتقلصات يصاحبها إسهال أحياناً، كما تشعر الحامل بزيادة الضغط في منطقة الحوض وكأن الجنين سوف يسقط.

ومن الأعراض أيضاً: حدوث تغيرات في طبيعة الإفرازات المهبلية، وتغير في لونها؛ حيث يتحول إلى اللون البني أو الوردي مع زيادة إفرازاتها، تقلصات في الرحم كأن تشعر الحامل بأكثر من خمسة تقلصات خلال ساعة، ويفصل بينها 15 دقيقة، مع زغللة شديدة في العين، قيء مستمر ومزمن، تورم في اليد والقدم، وعدم الشعور بحركة الجنين.

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