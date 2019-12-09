بعد إصابة الشيف علاء الشربيني.. 4 أعراض لانسداد شرايين الساق

أثار مرض الشيف المصري، علاء الشربيني، مُقدم برنامج "أحلى أكلة" عبر قناة "ON E" الذعر في نفوس كثيرين، حيث يعاني من انسداد في شرايين الساق وهو مرض غير معروف للجميع.



وقال الدكتور حسين علوان، جراح الأوعية الدموية في مصر، إن انسداد الشرايين الطرفية يحدث لأسباب عدة، منها: الإصابة بمرض السكري والتدخين والبدانة والعوامل الوراثية، مشيرا إلى احتمالية عدم معاناة المريض في بداية الإصابة بأي من الأعراض حتى بلوغ نسبة الانسداد في الشريان 60% أو أكثر.

وتعمل الشرايين الطرفية على توصيل الدم من القلب إلى الذراعين والساقين لأداء وظائفها، وعند حدوث انسداد بها يقل تدفق الدم إلى الأطراف، ويحدث ذلك نتيجة تراكم الدهون على البطانة الداخلية للأوعية الدموية التي تؤدي إلى ضيق الشريان وعدم سريان الدم بشكل طبيعي داخله.

ويوضح علوان أن اليدين والقدمين تتأثر بشكل كبير بانسداد الشرايين الطرفية، بحيث تكون هناك صعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية نتيجة عدم وصول الدم والأكسجين إليها بشكل كافٍ.





وأشار علوان إلى أبرز أعراض الإصابة بانسداد شرايين القدم والتي تتمثل في الآتي:

1- آلام تصحبها حرقة أو وجع في الساقين وأصابع القدمين، خاصة عند الراحة في الليل أو التمدد بشكل مستوٍ.

2- الشعور ببرودة في القدم.

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3- تغييرات في لون البشرة.

4- تكرار الإصابة بالالتهابات.





وقال علوان إن عدم معالجة أمراض الشرايين الطرفية في وقت مبكر قد تؤدي إلى أمراض خطيرة، منها:

1- النوبة القلبية.

2- السكتة الدماغية.

3- النوبة الإقفارية العابرة.

4- أمراض الشريان الكلوي أو تضيقه.

5- البتر.

ونصح جراح الأوعية الدموية في مصر بالذهاب للطبيب حال الشعور بأي من أعراض الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية، موضحا أن العلاج يكون عبر القسطرة الطرفية التي تعمل على إزالة الانسداد الموجود بالشريان أو يستدعي الأمر إلى الجراحة.