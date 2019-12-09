علماء أميركيون يحددون 3 مراحل أساسية للشيخوخة

واشنطن ـ رولا عيسى
كشف علماء في جامعة ستانفورد الأميركية أن الشيخوخة تمر بـ 3 مراحل تترافق بتغيرات هامة في جسد الإنسان، معتبرين أن استخدام هذا المنهج الجديد سيساعد في معالجة الأمراض المرتبطة بالعمر.ونشرت مجموعة علماء بالجامعة، يوم 5 ديسمبر، مقالا في مجلة "Nature Medicine" ذكروا فيه، أنهم حللوا 2925 بروتينا في بلازما الدم لـ4263 شخصا، تتراوح أعمارهم من 18 إلى 95 عاما، ورصدوا تغيرات غير خطية في هيكلها تتوقف على سن المشاركين في الاختبار.
واستنتج الباحثون أن التغيرات الأساسية في بروتينات بلازما الدم تجري على 3 مراحل، تبدأ تقريبا في الأعمار 34 و60 و78 سنة.
وقالوا إنهم تمكنوا، اعتمادا على هذا الاكتشاف، من وضع منهج جديد في المعلوماتية الحيوية، يتيح إيجاد "سبل غير متوقعة" لمكافحة الأمراض المتعلقة بالعمر بصورة أكثر فعالية.
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