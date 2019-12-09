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شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يصاب بالصدمة لإصابته بورم سرطانى.. وهذه نصيحته الطبية لمحبيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقرر المغني والممثل البالغ من العمر (51 عامًا) تسليط الضوء على المشكلة ونصح بالحصول على منظار القولون بانتظام - في سن الـ 50 ونشر نصيحته على YouTube.
في حديثه إلى المذيعة "إيلين ديجينيرز" ، اعترف سميث بأنه كان غير متوازم لعدة أيام بعد سماعه خبر السرطان.وعندما أخبره الطبيب الجراح أنهم أزالوا الورم السرطانى ابتسم ويل سميث.
ويعتبر سرطان القولون في ارتفاع في جميع أنحاء العالم ، ويمكن أن يكون من الصعب اكتشاف الأعراض في وقت مبكر.
وإذا تم الكشف عن هذه الحالات مبكراً ، يكون لدى المرضى فرصة أفضل للإصابة بالمرض قبل أن يصبح حقيقةً ، أو قبل ظهور الأعراض ، وفي هذه المرحلة يكون المرض أكثر خطورة.
لكن الدراسات تظهر أن الوضع أكثر تعقيدًا وأكثر خطورة للأميركيين الأفارقة ، لأسباب عديدة، حيث وجدت دراسة نشرت في عام 2016 أن الأمريكيين من أصل أفريقي هم أكثر عرضة لتطوير أورام القولون على الجانب الأيمن ، والتي تميل إلى أن تكون خبيثة، وفي كثير من الأحيان يتم تشخيص الأميركيين من أصل أفريقي أصغر سنا وفي مرحلة متأخرة من المرض.
وقال "سميث" في حديث مع "ديجينيريس" الممثلة الأمريكية الكوميدية إن التشخيص كان بمثابة تنبيه للاستيقاظ، لافتاً إلى أنه من المهم للغاية أن نأخذ هذه القضايا الصحية على محمل الجد وأن نذهب للفحص.
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