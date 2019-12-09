شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث فى جسمك عندما تتناول الطعام بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الناس يتناولون الطعام سريعاً وهو ما له تأثير سلبى على الصحة بطرق متعددة، حيث أن تناول الطعام على عجل هو عادة سيئة جدا يجب أن تتوقف عنها، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار تناول الطعام بسرعة وعدم التأنى فى مضغه، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

أضرارتناول الطعام بسرعة

1-يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام

لأنك تأكل بسرعة كبيرة تتناول كميات أكبرمن الطعام ولا تشبع، وهذا يؤدى إلى زيادة الوزن، فعندما تأكل بسرعة، لا تمنح المخ وقتًا ليدرك أن المعدة تشعر بالشبع والامتلاء، مما يجعلك تتناول المزيد من الطعام وبالتالي المزيد من السعرات الحرارية.

2- يزيد من خطر السمنة

تعتبر السمنة مشكلة عالمية شائعة لدى الأشخاص الذين يتناولون طعامًا سريعًا.

3- عسر الهضم

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عادة ما يتناول الأشخاص الذين يتناولون الوجبات سريعاً كميات كبيرة ويبتلعون طعامهم دون مضغه بشكل صحيح، في بعض الأحيان، يمكنهم تناول الطعام بالماء أو المشروبات الغازية الأخرى، كل هذا يمنع هضم الطعام مما يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم.

4- مقاومة الأنسولين

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم أو مرض السكري.

نصائح لتجنب تناول الطعام سريعاً

- لا تتجاهل أى وجبة من وجباتك

توقف عن تخطي وجبات الطعام، لأنه عند القيام بذلك ، تشعر بالجوع المفرط، مما يؤدي إلى الإفراط في الأكل وتناول الطعام سريعاً

- لا تأكل أمام التلفزيون / المحمول / الكمبيوتر

إن الجلوس أمام الشاشة يمكن أن يصرف انتباهك ويجعلك تفقد المسار عن مدى السرعة أو مقدارالطعام الذي تتناوله.

- مضغ طعامك جيدا، يجب مضغ الطعام جيدًا قبل بلعه، حيث سيساعد ذلك على تحسين عملية الهضم، ويتيح لك الاستمتاع بطعامك.