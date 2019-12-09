شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الطرق لمعالجة انغراز أظافر القدم باللحم والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019

الظفر الغارز باللحم مؤلم جدًا ومزعج إلى أقصى الحدود، يعاني معدّل شخص من بين كل خمسة أشخاص من مشكلة انغراز الظفر باللحم.



في حال انغرز الظفر باللحم ينمو في داخل الجلد وينعقف وغالباً ما يحدث ذلك عادة عند أطراف الظفر. هذا الامر يسبب دخول الظفر داخل الجلد ما يؤدي إلى تهيّج هذه الأخير وتورّمه واحمراره كما أنه يسبب ألمًا وسخونة في إصبع القدم.

إذا أدى انغراز الظفر في اللحم إلى تشقق الجلد قد تدخل البكتيريا وتسبب التهابًا في تلك المنطقة وعادة يظهر الالتهاب عن طريق الرائحة الكريهة ونضح سائل. ولكن حتى ولو لم يصب إصبع القدم بالاحمرار أو الألم أو السخونة أو التورّم يمكن للظفر المعقوف داخل اللحم أن يؤدي إلى التهاب.

أسباب الظفر الغارز في اللحم

الأسباب الأكثر شيوعًا لانغراز الظفر في اللحم:

الصدمة – قد ينتج انغراز الظفر في اللحم عن صدمة مثل سقوط غرض ما على إصبع القدم أو استئصال الظفر أو الانخراط في بعض النشاطات التي تضغط مطوّلًا على أصابع القدم كالركض والركل.

الوراثة – إن ميل الظفر إلى الانغراز في اللحم يعود إلى العامل الوراثي عند الكثير من الناس.

التقليم الخاطئ – يعود سبب انغراز الظفر في اللحم إلى قصّه ليصبح قصيرًا جدًا. هذا الأمر يدفع اللحم الذي بجوار الظفر إلى أن ينعطف فوق الظفر.

حالة الظفر – عادة ينتج انغراز الظفر في اللحم عن بعض المشاكل في الظفر مثل فقدانه بسبب صدمة ما أو إصابة بالفطريات.

مقاس أحذية غير مناسب – يمكن لانغراز الظفر في اللحم ان يعود إلى انتعال أحذية وجوارب صغيرة او ضيقة جدًا.

لحسن الحظ توجد علاجات طبيعية لهذه المشكلة.

إنقعوا قدمكم بالماء الساخن – على الماء الذي تستخدمونه في هذه الطريقة أن يكون ساخنًا بشكل كافٍ لكي تتركوا قدميكم فيه لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، أي على الأقل بحرارة الغرفة.

قوموا بهذه العملية مرة في اليوم على الأقل وأوقفوها عندما يُشفى ظفركم.

بعد أن تنقعوا قدمكم دلّكوا المنطقة الخارجية من الإصبع بلطف بغية أن ترخوا الظفر.

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قوموا بهذا إلى ان يُشفى ظفركم.

يمكنكم إضافة الصابون أو ملح الإبسوم إلى الماء لكي تنظفوا المنطقة المصابة.

علاج الشاش – هذا العلاج المميّز يتطلّب المزيد من الخطوات والمزيد من الإنتباه

1​ قبل أن تنقعوا قدميكم بالماء تزوّدوا بملقط وقلامة أظافر وقطن ومقصّ وشاش.

2 ​إنقعوا قدميكم في الماء تمامًا كما في العلاج السابق. إنقعوهما بالماء الساخن لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة على الأقل. هذا الأمر سيساعدكم على تطهير ظفركم الغارز في اللحم كما أنه يطرّي جلدكم.

3 ​بعد ذلك، ربّتوا على قدمكم بالمنشفة لكي تنشف. قصّوا الظفر بشكل مستقيم. إذا قصصتموه بطريقة دائرية قد تسببون انغرازه في اللحم.

4​إرفعوا ظفركم الغارز بواسطة قلامة أظافر معقمة بتأنٍ وضعوا قطعة صغيرة من القطن تحته. عليكم أن تكونوا في غاية الإنتباه وصبورين وألا تدفعوا بقوّة. تمنع قطعة القطن الإلتهاب والتهيّج. وبعد ذلك لفّوا الإصبع بالشاش.

5​على قدميكم أن تتنفّسا – لا تنتعلوا أي حذاء أو جوارب داخل المنزل.

6​اكشفوا على الظفر عدة مرات في اليوم. وعليكم أن تغيّروا القطنة يوميًا وأن تهتموا بالنظافة. وهكذا تنتزعون الظفر الغارز من اللحم في غضون أسبوعين فقط عندما ينمو الظفر.

نصيحة: بهدف تجنّب الالتهاب ضعوا شرحة ليمون حامض على ظفركم وغلّفوه بالشاش واتركوه هكذا طوال الليل. يحتوي الليمون الحامض على الأحماض التي تحارب الإلتهاب وتقي منها.

الوقاية من انغراز الظفر في اللحم

لحسن الحظ يمكن للوقاية من معظم حالات انغراز الظفر في اللحم. هناك طرق عديدة لتخفيف انغراز الظفر في اللحم ومنها الطريقتين الأكثر شيوعًا للوقاية من هذه المشكلة.

الجوارب والأحذية الملائمة – ننصحكم بألا تنتعلوا أحذية ضيّقة أو قصيرة عند منطقة الاصابع. إضافة إلى ذلك تجنبوا الأحذية الضخمة فقد تسبب الضغط على أصابع القدمين خاصة أثناء المشي السريع أو الركض.

• التقليم الصحيح – إن السبب الاكثر شيوعًا لانغراز أظافر القدمين باللحم هو قصرها. التقليم الصحيح هو الطريقة المثالية للوقاية من هذه المشكلة.

عليكم أن تقصوا أظافركم في خط مستقيم ولا تجعلوها قصيرة جدًا.