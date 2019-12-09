تعرف على طرق تسمين الوجه

الإثنين 9 ديسمبر 2019

يعتبر أكثر الأمور الملفتة والمؤثّرة في الناس هو الوجه، فهو أول ما ينظرون إليه، ويُعرف الوجه الممتلئ والسمين بأنّه يعطي المظهر الصحي ويزيد من الجاذبية، على عكس الوجه النحيف الذي يعطي الشخص مظهراً أكبر من عمره ليبدو في عمر الشيخوخة، لذلك تهتمّ الكثير من الفتيات والنساء بجمال بشرتهن ونضارتها كما أنّهن يحرصن على أن تكون الخدود ممتلئة ومشدودة وذلك لتبدو الأنثى أصغر سناً وأكثر شباباً.



وقد تمّ استحداث عدّة طرق لتسمين الخدود بعمليات جراحية وتحتاج العملية لوقت قصير ولكنّها ذات تكاليف عالية وذات آثار جانبية، وهناك الكثيرون ممّن يفضلون إجرائها للحصول على نتائج مضمونة ولكنّها تختفي مع الوقت وذلك ما يجعل الوجه يفقد حيويته وشبابه كما أنّه لا يمكن أن يسمن مجدداً بالطرق الطبيعية بل باللجوء للعمليات الجراحية بين الحين والآخر، لكن البعض يفضل اتّباع الطرق الطبيعية والصحية للحصول على نفس النتائج، ولا شك بأن للطبيعة دور فعّال في القضاء على علامات التقدم في العمر وأيضاً تسمين الوجه.

طرق تسمين الوجه

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- الحلبة طحن ملعقة كبيرة من الحلبة وخلطها بكمية قليلة من الماء حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة ثم توضع العجين كماسك على الخدين وتدلك الخدود بلطف لدقيقة ثم تترك على الخدين لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر، ويجب اتّباع الوصفة مرة واحدة باليوم، ويمكن استخدام زيت الحلبة وذلك بدهنه على الخدين مع التدليك المستمر لمدة نصف ساعة، ثم يترك نصف ساعة أخرى على الوجه وبعد ذلك يُغسل بالماء الفاتر، وتكرر العملية ثلاث مرات في اليوم، فالحلبة تساعد في الحصول على بشرة مشرقة وصحية وناعمة وممتلئة لاحتوائها على مضادات الأكسدة المكافحة لأضرار الجذور الحرة، كما أنها تحتوي على الفيتامينات التي تجعل الوجه مستديراً.

- الجلسرين مزج كمية متساوية من الجلسرين وماء الورد ومن ثم يتم فرك الخدين بالخلطة قبل النوم ويترك ليلة كاملة ثم يغسل الوجه عند الاستيقاظ من النوم في الماء الدافئ، والاستمرار في العملية كل يوم مرة واحدة، فالجلسرين وماء الورد يحتويان على مواد مغذية للبشرة ويعملان على ترطيبها وتسمينها.

- التفاح الأحمر الإكثار من تناول التفاح الأحمر فإنه ذو فائدة كبيرة للبشرة لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة ممّا يمنع من ظهور التجاعيد ومن تلف الأنسجة، كما أنّه يحمي البشرة ويحافظ عليها ويجعلها ممتلئة وناعمة.

- البابايا تُخلط البابايا بملعقة صغيرة من العسل الخام لتتكون عجينة ثم تدهن على الخدود وتترك لعشر دقائق ويُغسل الوجه بعد ذلك بالماء الدافئ، أو من الممكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل مع نصف كوب من الماء الفاتر وشربه، فالعسل يرطب البشرة ويساعدها في الحفاظ على رطوبتها ويجعلها تتمتع بالصحة وتبدو سمينة أكثر.