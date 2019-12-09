ارتفاع حصيلة ضحايا الحصبة في ساموا إلى 70 قتيلا

رجل يحمل ابنته في عيادة بمدينة أبيا في ساموا التي ينتشر فيها وباء الحصبة

أظهرت بيانات صدرت الإثنين أن تفشي وباء الحصبة ما زال مستمرا في ساموا، حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس إلى 70 معظمهم من الأطفال.

وأفادت الأرقام الرسمية بأن 112 إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على الرغم من حملة تلقيح مكثفة نظمتها الحكومة الأسبوع الماضي في هذه الدولة التي شهدت إغلاقا كاملا لمدة يومين.

وقالت الحكومة إن فرق التلقيح المتنقلة نجحت في ضمان تحصين 90% من السكان البالغ عددهم 200 ألف نسمة، وكانت النسبة نحو 30% فقط عندما بدأ تفشي الوباء في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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ومع ذلك، يحتاج اللقاح من 10 إلى 14 يوما ليصبح فعّالا، ما يعني أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان تفشي المرض قد بلغ ذروته.

ويبلغ عدد الإصابات الإجمالي 4693 مع 229 شخصا في المستشفى حاليا بينهم 16 طفلا حالتهم خطرة.

ويعتبر الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بمرض الحصبة الذي عادة ما يتسبب بطفح جلدي وحمى وقد يؤدي أيضا إلى تلف الدماغ والوفاة، وهناك 61 طفلا في سن الـ4 وما دونها بين حالات الوفاة الـ70.

وكان من السهل احتواء الفيروس في دول أخرى في المحيط الهادئ بما فيها تونجا وفيجي وساموا الأمريكية بسبب ارتفاع معدلات التلقيح مع عدم الإبلاغ عن أي وفيات.